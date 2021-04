Coraz mniej łowców okazji. Pandemia zniechęciła Polaków do zakupów

43 proc. Polaków deklaruje, że są gotowi kupić rzecz, której w danej chwili nie potrzebują, fot. shutterstock

Spadła liczba Polaków, którzy czują się bezpiecznie podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. Przybyło za to tych, którzy wolą zapłacić za dostawę sprawunków do domu - wynika z najnowszych danych Deloitte.

Proporcjonalnie do wzrostu zachorowań na COVID-19 z końcem marca podniósł się poziom obaw polskich konsumentów. Wzrost opracowanego przez Deloitte indeksu niepokoju z -1 proc. pod koniec lutego do 13 proc. w ostatnich dniach pierwszego kwartału tego roku oznacza największy w ciągu miesiąca skok niepokoju we wszystkich badanych krajach w Europie. Znacząco spadła liczba Polaków, którzy czują się bezpiecznie podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. Przybyło za to tych, którzy wolą zapłacić za dostawę sprawunków do domu. O 13 p.p. więcej jest także konsumentów, którzy obawiają się powrotu do pracy w biurze. Co ciekawe jednak, jak pokazują wyniki badania Global State of the Consumer Tracker opracowanego przez firmę doradczą, tylko nieznacznie wzrósł poziom obaw związanych z utratą zatrudnienia.

Poziom obaw wywołanych pandemią wzrósł w Polsce o 14 p.p. w ciągu miesiąca. W tej chwili opracowany przez Deloitte indeks niepokoju (różnica netto między osobami, które zgodziły się ze zdaniem „Jestem bardziej zaniepokojony niż tydzień temu” oraz tymi, które zaprzeczyły) wynosi 13 proc. Tyle samo co w RPA i we Włoszech. Tym samym jesteśmy na trzecim miejscu na świecie z najwyższym poziomem lęku, za Indiami i Chile.

– To, co w tej chwili obserwujemy w naszych badaniach to efekt dużej liczby zachorowań z przełomu marca i kwietnia oraz trzeciego lockdownu. Wzrost poziomu naszego indeksu niepokoju o 14 p.p. jest największy spośród krajów europejskich. Jednak sama tendencja wzrostowa i reakcje Polaków na tle Europy nie są niczym odosobnionym. Poza Hiszpanią indeks niepokoju zwiększył się we wszystkich badanych przez nas krajach europejskich – we Włoszech i we Francji o 7 p.p. W Niemczech, gdzie władze rozważają wprowadzenie godziny policyjnej, indeks niepokoju zwiększył się natomiast o 13 p.p., więc niewiele mniej niż w Polsce – mówi Michał Tokarski, partner, lider sektora dóbr konsumenckich w Polsce, Deloitte. Ekspert zauważa przy tym, że mimo tego wzrostu Niemcy najmniej obawiają się pandemii, a indeks niepokoju wynosi tam -26 proc. i po raz kolejny jest najniższy na świecie.

Koniec konsumenckiego spokoju