Coraz mniej ofert pracy dla kasjerów

Rok 2021 był rekordowo dobrym dla polskiego rynku pracy – liczba ofert pracy była wyjątkowo wysoka. Po wybuchu wojny w Ukrainie i skokowym wzroście cen i kosztów funkcjonowania firm, pojawiło się jednak ryzyko, że ta dobra passa zostanie przerwana. Na szczęście, na razie rynek pracy przez te problemy przechodzi niemal suchą stopą.

18-proc. wzrost liczby ogłoszeń o pracę

Jak wynika z najnowszych danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, we wrześniu 2022 polscy pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych opublikowali 313 tys. nowych ogłoszeń o pracę, czyli tylko o 3% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o 18 proc. więcej niż dwa lata temu. Jak na skalę problemów, w jakich znalazła się polska gospodarka, takie wyniki wydają się bardzo optymistyczne.

Przyjazd uchodźców do Polski przestał oddziaływać na polski rynek pracy

Co więcej, na koniec września na portalach rekrutacyjnych aktywnych było aż 559 tys. aktywnych ogłoszeń o pracę, czyli o 2,3 tys. więcej niż na koniec sierpnia. To pierwszy miesiąc od początku wojny w Ukrainie, w którym liczba aktywnych ogłoszeń w Polsce nie spada. Widać wyraźnie, że przyjazd uchodźców do Polski przestał oddziaływać na polski rynek pracy.

Wśród pracowników fizycznych wciąż spadki

We wrześniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano w finansach – popyt na księgowych i analityków finansowych wzrósł przez rok o 36 proc. Dużo wyższa jest również liczba ogłoszeń wśród zawodów związanych z branżą IT (wzrost o 26 proc.). Za to w przypadku zawodów fizycznych i medycznych już od kilku miesięcy notujemy spadki (odpowiednio -23 proc. oraz -5 proc.). W dodatku we wrześniu

zanotowaliśmy wysoki spadek również w przypadku zawodów prawniczych (-12 proc. r/r).