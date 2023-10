Coraz więcej łąk kwietnych przy sklepach Lidla

Nasze sklepy to najczęściej obiekty wolnostojące z parkingami oraz terenami zielonymi. Przy niektórych istnieje przestrzeń do zagospodarowania. Zamiast siać trawę, która wymaga wiele pracy choćby przy koszeniu, zdecydowaliśmy o tworzeniu łąk kwietnych. Jest to trend widoczny na całym świecie, nierzadko w dużych miastach, w których brakuje naturalnego środowiska dla owadów. Rozwiązanie to jest zdecydowanie bardziej ekologiczne i przyjazne dla środowiska. Wierzymy, że w ten sposób zainspirujemy inne podmioty na rynku do tworzenia łąk i wspierania bioróżnorodności, która ma wpływ na ochronę klimatu – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.