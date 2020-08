Coraz więcej produktów vege w asortymencie Kauflandu

Coraz więcej Polaków deklaruje ograniczone spożycie lub rezygnację z mięsa w swojej diecie. Odpowiadając na trendy, Kaufland systematycznie rozwija ofertę wegańską i wegetariańską. W sklepach dostępny jest szeroki asortyment produktów marki własnej K-Take it veggie, w której pojawiło się sześć nowych artykułów, a także propozycje innych producentów, jak np. w 100% roślinne jogurty Planton i VegUP Bio.

Jeszcze w październiku 2019 r. milion Polaków deklarowało, że są weganami lub wegetarianami, a kolejne dwa miliony rozważały dołączenie do tej grupy w najbliższym czasie. Tę zmianę mogły przyspieszyć wydarzenia ostatnich miesięcy.

Odpowiadając na zmieniające się nawyki żywieniowe Polaków, Kaufland sukcesywnie rozwija asortyment wegetariański i wegański.

- Oferta K-Take it veggie to dowód na to, że produkty roślinne mogą być różnorodne i smaczne. Nasza marka własna obejmuje m.in. wiele rodzajów tofu, aromatyczne pasty kanapkowe, wędliny czy nuggetsy. Asortyment K-take it veggie został właśnie rozbudowany o kolejne pozycje, dzięki czemu klienci będą mogli wybierać już spośród blisko 30 produktów tej marki – mówi Maja Szewczyk z Kaufland Polska.

Na półkach Kaufland zadebiutowały różne warianty napojów roślinnych K-Take it veggie – owsiany i ryżowy, a także dostępne w wariancie słodzonym i niesłodzonym napoje sojowy i migdałowy. Wkrótce w ofercie pojawią się również napoje owsiane K-Take it veggie o smaku czekoladowym oraz waniliowym.

- Aby zapewnić klientom jak najszerszy wybór produktów wegetariańskich czy wegańskich, oprócz rozwoju marki własnej Kaufland współpracuje także z lokalnymi producentami, w tym Roślinną Magdą – polską firmą mleczarską o blisko trzydziestoletniej tradycji, która dostarcza do Kauflandu roślinne produkty marek VegUP BIO oraz Planton - dodaje sieć.