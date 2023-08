Cosma S.A.pozyskała 10 mln zł. Chce sfinansować konopny biznes

Przyjmowanie zapisów na akcję serii I spółki Cosma S.A. w ramach wykorzystania prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom i zapisów dodatkowych rozpoczyna się dziś, tj. 14 lipca br. i potrwa do 28 lipca br. W planach firmy jest pozyskanie kapitału w wysokości 10,73 mln zł. W procesie przeprowadzenia oferty publicznej konopną spółkę wspiera Dom Maklerski INC S.A.

- Wierzymy, że pozyskane finansowanie pozwoli nam wzmocnić naszą pozycję w branży. Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie surowcami farmaceutycznymi pochodzenia konopnego. Przez minione lata udało nam się zbudować silną markę z wieloma sukcesami na koncie. Opracowaliśmy receptury i stworzyliśmy portfolio, które aktualnie liczy niemal sto produktów z kategorii suplementów diety, na co składają się trzy marki: Cosma, Full Spectrum oraz Green Paw. Są one przeznaczone zarówno dla ludzi, jak i zwierząt, dzięki czemu mamy możliwość docierania do kilku segmentów rynku. Prowadzimy proces rejestracji nowych produktów w kategorii surowców farmaceutycznych i mamy ambicję zapewnić ciągłość dostaw na rynek krajowy. Ze wsparciem inwestorów z pewnością nam się to uda - mówi Przemysław Lahuta, prezes zarządu Cosma S.A.

Cosma S.A. prowadzi sprzedaż produktów w kategorii consumer health, a także w kategorii surowce i półprodukty. W portfolio firmy znajdują się również m.in. specjalistyczne produkty dla zwierząt. Spółka aktualnie prowadzi sprzedaż swoich produktów w ponad tysiącu punktach obejmujących sieci apteczne, FMCG i zoologiczne.

W ramach emisji akcji serii I Cosma S.A. chce pozyskać kwotę 10,73 mln zł z przeznaczeniem na realizację kluczowych celów kapitałowych, rozwojowych, biznesowych i inwestycyjnych. W planach firmy jest m.in. uporządkowanie struktury kapitałowej poprzez spłatę zaciągniętych pożyczek, dalszy rozwój portfolio produktów, nawiązywanie kolejnych współprac i wzrost sprzedaży produktów w punktach aptecznych, drogeriach i FMCG oraz inwestycja w zakład produkcji surowców i przeniesienie tam wszystkich procesów produkcyjno-logistycznych. Realizacja prac związanych z nowym zakładem już się rozpoczęła. Spółka będzie też edukować środowiska lekarskie w zakresie leczenia z wykorzystaniem surowców farmaceutycznych pochodzenia konopnego.

- W branży konopnej widzimy ogromny potencjał, z którego chcemy skorzystać. Pozyskane finansowanie z pewnością przyspieszy nasz rozwój i realizację licznych planów oraz celów. Od 2020 r. aż dotąd pozyskaliśmy już 7 mln zł na rozwój. Dzięki naszemu doświadczeniu w budowaniu przedsiębiorstw udało nam się wykorzystać te środki efektywnie i prawidłowo. Jesteśmy przekonani, że tak samo będzie i po zakończeniu obecnie prowadzonej emisji akcji - dodaje Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Cosma S.A.

Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu emitenta, odbędzie się w dniach 10-17 sierpnia br.

Do końca Q1 2024 r. Cosma zamierza uzyskać status podmiotu odpowiedzialnego (MAH - Market Authorisation Holder), który pozwala komercjalizować produkty lecznicze. 26 kwietnia tego roku spółka zawarła umowę z portugalskim dostawcą surowców farmaceutycznych - SOMAI Pharmaceuticals Unipessoal LDA. W ramach umowy firma pod marką własną będzie dystrybuować olejki, zawierające w swoim składzie CBD i THC. Produkty te planowo trafią do sprzedaży w sieciach farmaceutycznych w Polsce w pierwszym kwartale 2024 r.