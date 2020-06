Costa Coffee ratuje się kawą paczkowaną wprowadzaną na półki hipermarketów

Sieć kawiarni Costa Coffee wprowadziła do sprzedaży swoją własną kawę paczkowaną. Kawy Home Edition są dostępne w 4 wariantach smakowych i można je kupić w kawiarniach stacjonarnych Costa Coffee, wybranych marketach i hipermarketach, sklepach typu cash&carry, stacjach benzynowych, a także w sklepach on-line. To próba odbudowy części utraconych przychodów w kawiarniach.

Costa Coffee Signature Blend to łagodna, orzechowa kawa o średnim stopniu wypalenia. W przypadku espresso oraz kaw czarnych charakteryzuje się nutami karmelu i orzechów, a w połączeniu z mlekiem wyczuwalny będzie ciasteczkowy smak.

Costa Coffee Signature Blend Ciemno Palona to intensywnie czekoladowa, ciemno palona mieszanka ziaren arabiki i robusty. Espresso i kawy czarne na jej bazie charakteryzują się intensywnym smakiem ciemnej czekolady oraz nutami orzechowymi.

Costa Coffee The Bright Blend 100% Arabica charakteryzuje się ciekawym połączeniem delikatnie owocowych i słodkich nut w espresso, a w kawach mlecznych na pierwszym planie wyczuwalny jest smak miodowy i ciasteczkowy.

Costa Coffee Colombian Single Origin 100% Arabica to pełna smaku karmelowa kawa. Stopień wypalenia tej kawy pozwolił na podkreślenie karmelowego aromatu zarówno w espresso, jak i kawach mlecznych. W kawach czarnych pojawiają się tu nuty miodu i pomarańczy.