Covid wzmocnił największe światowe marki FMCG

Coca-Cola jest najchętniej kupowaną w internecie marką FMCG, fot. unsplash.com

Jak pokazuje badanie Kantar Worldpanel, wpływ kryzysu związanego z wybuchem pandemii koronawirusa był głęboki. W latach 2017, 2018 i 2019 wzrost wolumenu w branży FMCG spadał do około 2 do 3 proc. rocznie. Ale rok 2020 przyniósł niezwykłe odrodzenie z 10-proc. wzrostem. W rezultacie 29 z 50 największych światowych marek odnotowało wzrost w segmencie konsumpcji domowej w 2020 r.

Co roku badacze Kantar Worldpanel publikują listę 50 najpopularniejszych światowych marek

W dziewiątej edycji badania Brand Footprint zbadali 23 500 marek na 54 rynkach, reprezentujących 73 proc. światowej populacji i 89 proc. globalnego produktu krajowego brutto

W przypadku każdej marki zbadali, ile rodzin kupiło ją na całym świecie i jak często

Penetracja jako siła napędowa wzrostu

88 proc. zwycięskich marek odniosło sukces, przyciągając więcej kupujących. W 2019 roku było to 84 proc. Penetracja pozostaje najważniejszym motorem wzrostu. Badanie wykazało również, że duże marki (z globalną penetracją wynoszącą ponad 30 proc.) rosły silniej, co wskazuje, że podczas pandemii kupujący wracali do marek, które znali najlepiej. Efekt ten jest jeszcze bardziej widoczny w internecie: e-commerce sprzyja głównie dużym, znanym markom.

Szczyt światowych list marek jest stosunkowo stabilny. W ciągu ostatnich pięciu lat 44 marki utrzymały swoją pozycję w pierwszej 50. Dziewięć marek utrzymało swoje miejsce w pierwszej dziesiątce. W tym roku w pierwszej pięćdziesiątce znalazł się tylko jeden nowicjusz: American Campbell's. Cztery marki awansowały o dziesięć lub więcej miejsc w ciągu ostatnich pięciu lat: Brooke Bond, Close-Up, Dettol i Vim. Od tamtej pory tylko trzy marki z pierwszej pięćdziesiątki w 2013 roku rosły każdego roku: Dove, Vim i Dettol.

Koronakryzys kreuje liderów

Coca-Cola i Colgate nadal przewodzą pierwszej dziesiątce światowych marek, ale w tym roku Maggi musiała ustąpić miejsca Lifebuoy, marce mydła do rąk od koncernu Unilever. Dettol, Lifebuoy i Vim to najwięksi zwycięzcy czasu lockdownu: zanotowali największy wzrost penetracji na całym świecie w zeszłym roku, a w zeszłym roku Dettol odnotował największy wzrost penetracji w historii. Marka przyciągnęła 69 milionów nowych konsumentów. Związek z pandemią Covid jest tu bezdyskusyjny. Maggi, Oreo i Heinz również odnotowali znaczny wzrost, podobnie jak marki Palmolive, Lay's, Barilla i Coca-Cola. Coca-Cola to także najpopularniejsza marka w internecie.

Marki FMCG najczęściej kupowane online, Źródło: Kantar