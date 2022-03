Crazy Dog - nowy koncept franczyzowy Multi Ice Group

– Crazy Dog to nie jest kolejna budka z fast foodem. Nasze menu to zdecydowanie propozycje premium, dla bardziej świadomych konsumentów, których z każdym rokiem przybywa. Polacy coraz większą wagę przywiązują do tego, co jedzą i szukają lokali, które podążają za tymi trendami. Dlatego wykorzystujemy produkty jak najmniej przetworzone, od lokalnych dostawców – mówi Katarzyna Czapnik, przedstawicielka sieci.

Poszczególne pozycje w menu biorą swoje nazwy od różnych miejsc, np. Meksyk, Londyn, Rodos, Tokio, Neapol, Berlin, Nowy Jork, Rio, Oslo czy lokalny Polski. W każdej z nich są dodatki charakterystyczne dla danej kuchni.

Niski wkład własny, szybki zwrot z inwestycji

Inwestycja w Crazy Dog zaczyna się już od 25 tys. zł. W tej cenie franczyzobiorcy otrzymują całkowicie wyposażony, mobilny lokal, który może stanąć we wskazanej lokalizacji, bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę. Partnerzy mogą w każdej chwili zmienić miejsce prowadzenia działalności.

Przyczepa jest wykonana z solidnych materiałów, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, dzięki czemu może działać przez cały rok.

Multi Ice Group oferuje pomoc w uzyskaniu dofinansowania, korzystne leasingi oraz wsparcie w promocji punktu, zanim jeszcze zostanie otwarty. Dodatkowo partnerzy mogą skorzystać z bazy gotowych lokalizacji w całej Polsce, sprawdzonych pod kątem potencjalnego ruchu klientów. Do tego dochodzi indywidualny opiekun, który czuwa nad powodzeniem przedsięwzięcia i służy swoją radą na każdym etapie inwestycji.

Multi Ice Group to firma z 18-letnim doświadczeniem na rynku franczyzowym w Polsce. Ma na swoim koncie marki, takie jak: LodyBonano, “u Lodziarzy” Wytwórnia Lodów Polskich czy Dr Kluczyk. W sumie w całym kraju działa ok. 300 firm związanych z Multi Ice Group.