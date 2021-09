Credit Agricole: Konsumpcja głównym źródłem wzrostu gospodarczego

W kierunku wzrostu PKB w 2021 r. oddziaływać będą również inwestycje. Choć obecnie ożywienie w inwestycjach wynika przede wszystkim z wyższych inwestycji przedsiębiorstw, w kolejnych kwartałach towarzyszyć im będą również rosnące inwestycje gospodarstw domowych sygnalizowane przez zwiększającą się aktywność w budownictwie mieszkaniowym. Ożywienia inwestycji publicznych oczekujemy dopiero w 2022 r., do czego przyczyni się realizacja projektów w ramach unijnego funduszu odbudowy. Negatywny dla wzrostu gospodarczego w 2021 r. będzie natomiast eksport netto, ze względu na oczekiwany przez nas silniejszy wzrost importu (efekt zwiększonej konsumpcji i inwestycji) od eksportu.

- Oczekujemy, że inflacja w 2021 r. zwiększy się do 4,4% r/r wobec 3,4% w 2020 r., a w 2022 r. obniży się do 3,3%. W kierunku wzrostu inflacji oddziaływać będzie wyższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych, przy utrzymującej się wysokiej inflacji bazowej i stabilizacji wysokiej dynamiki cen paliw i nośników energii. Dostrzegamy znaczące ryzyko w górę dla naszego scenariusza inflacji w 2022 r. ze względu dalszy wzrost cen nośników energii (prądu i gazu) oraz szybszy niż oczekiwaliśmy wzrost cen żywności - czytamy w publikacji AGROmapa.

Utrzymująca się dobra sytuacja na rynku pracy w połączeniu z wysoką inflacją sprzyjają narastaniu presji płacowej. W konsekwencji Credit Agricole prognozuje, że dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej zwiększy się w 2021 r. do 7,9% r/r wobec 5,3% w 2020 r., a w 2022 r. zmniejszy się ona do 6,7%.

- Podtrzymujemy naszą prognozę, iż RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r. Pierwszej podwyżki stopy referencyjnej z 0,10% do 0,25% oczekujemy w styczniu 2023 r. Dostrzegamy ryzyko realizacji scenariusza, w którym silniejsza presja płacowa i inflacyjna, a w konsekwencji wolniejszy powrót inflacji do celu inflacyjnego w 2022 r., skłonią Radę do rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych w I poł. 2022 r - czytamy.

- Prognozowane przez nas ożywienie gospodarcze w Polsce i na świecie, niskie ryzyko kolejnego lockdownu w IV kw., a także oczekiwania na zaostrzenie polityki pieniężnej przez RPP będą stanowić wsparcie dla kursu złotego. Oczekujemy dalszego spadku kursu EUR-PLN do 4,55 na koniec 2021 r. i 4,30 na koniec 2022 r. - dodano w AGROmapie.