Credit Agricole: mniej podwyżek i wolnych miejsc pracy

Nominalna dynamika wynagrodzeń w polskim sektorze przedsiębiorstw wzrosła w sierpniu do 11,9% rok do roku, wobec 10,4% ro do roku w lipcu, kształtując się powyżej prognoz rynkowych (11,8%) i poniżej prognozy Credit Agricole Bank Polska (12,4%).