Credit Agricole: W kwietniu możliwy dalszy wzrost wynagrodzeń

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 8 proc. r/r w marcu wobec 4,5 proc. r/r w lutym, kształtując się wyraźnie powyżej naszej prognozy (5,5%) zgodnej z konsensusem rynkowym – informuje Credit Agricole. Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty CA, do zwiększenia tempa wzrostu płac pomiędzy lutym a marcem przyczyniły się efekt niskiej ubiegłorocznej bazy oraz korzystny efekt dni roboczych, a także premie kwartalne.

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w marcu o 4,7% r/r (dynamika najwyższa od maja 2019 r.) wobec wzrostu o 2,0% w lutym. Do zwiększenia tempa wzrostu płac pomiędzy lutym a marcem przyczyniły się efekt niskiej ubiegłorocznej bazy oraz korzystny efekt dni roboczych (w lutym ich liczba była taka sama jak w 2020 r., podczas gdy w marcu była o jeden większa niż przed rokiem). Ponadto, zgodnie z informacją GUS, czynnikami oddziałującymi w kierunku przyspieszenia wzrostu płac w marcu (i naszym zdaniem w znacznym stopniu wyjaśniającymi ich wyraźnie wyższą od oczekiwań dynamikę) były wypłaty premii kwartalnych, świątecznych, uznaniowych, motywacyjnych, nagród rocznych oraz wynagrodzeń za nadgodziny. Oznacza to, że do nieoczekiwanie silnego przyspieszenia wzrostu płac przyczyniły się w znacznym stopniu czynniki o charakterze przejściowym, w tym związane z III falą pandemii COVID-19, która spowodowała wzrost absencji w miejscach pracy i zwiększenie wypłat wynagrodzeń za nadgodziny.

Oczekujemy, że w związku z relatywnie wysoką liczbą osób przebywających w izolacji i na kwarantannie czynnik ten będzie podbijał dynamikę płac również w kwietniu br. Mimo wspomnianego wyżej oddziaływania czynników przejściowych opublikowane dziś dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw sygnalizują ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu płac w całej gospodarce (w tym w sferze budżetowej) w całym 2021 r. (3,1%).

Lekki spadek zatrudnienia w marcu, fundusz płac wyraźnie przyspiesza

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w marcu -1,3% r/r wobec -1,7% w lutym, co było zgodne z konsensusem rynkowym i poniżej naszej prognozy (-1,2%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie spadło o 3,7 tys. osób, do czego naszym zdaniem przyczyniło się zmniejszanie wymiaru etatów pracowników oraz zwiększenie liczby osób otrzymujących zasiłki chorobowe i opiekuńcze w związku z III falą pandemii i towarzyszącym jej zwiększeniem obostrzeń. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą wyraźnego i trwałego wzrostu zatrudnienia w firmach oczekujemy w II poł. 2021 r., a więc po ustąpieniu negatywnego wpływu dostosowania zatrudnienia w przedsiębiorstwach na skutek „odhibernowania” rynku pracy (wygaśnięcia pozytywnego wpływu pierwszej tarczy finansowej na zatrudnienie).