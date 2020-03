Credit Agricole: W lutowej sprzedaży detalicznej widoczny jest już wzrost skłonności do zakupów

Dane o lutowej sprzedaży wskazują na wzrost skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji w okresie poprzedzającym wybuch epidemii COVID-19 – uważają ekonomiści Credit Agricole. W lutym sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,3 proc. rdr.

Poniżej komentarz Credit Agricole. Autorem raportu jest Jakub Borowski.

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym w cenach bieżących o 9,6% r/r wobec wzrostu o 5,7% w styczniu, co było lekko powyżej naszej prognozy (7,0%) i powyżej konsensusu rynkowego (5,9%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych wzrosła w lutym do 7,3% r/r wobec 3,5% w styczniu.

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia tempa wzrostu sprzedaży detalicznej pomiędzy styczniem a lutym był efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w styczniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2019 r., podczas gdy w lutym br. była ona taka sama jak przed rokiem). W strukturze danych o sprzedaży na szczególną uwagę zasługuje wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży w kategoriach „pojazdy samochodowe, motocykle i części” (wzrost sprzedaży w cenach stałych o 6,9% r/r wobec 3,5% w styczniu, najwyżej od września 2019 r.) i „meble, RTV, AGD” (9,2% r/r wobec 5,8%). Dane o lutowej sprzedaży wskazują na wzrost skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji w okresie poprzedzającym wybuch epidemii COVID-19. Ze względu na rozwój epidemii, ograniczający mobilność gospodarstw domowych, a także silne ograniczenia po stronie podaży wielu usług będące następstwem podjętych przez rząd działań w ramach walki z epidemią, użyteczność danych o lutowej sprzedaży dla prognozowania konsumpcji w 2020 r. jest bardzo ograniczona.

Produkcja budowlano-montażowa wciąż na pogodowych sterydach

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w lutym o 5,5% r/r wobec wzrostu o 6,5% w styczniu, co było wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (0,9%) i naszej prognozy (0,0%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w lutym o 3,3% m/m wobec wzrostu o 9,4% w styczniu. Wyraźnie wyższy od oczekiwań wzrost produkcji budowlano-montażowej w lutym nastąpił mimo bardzo wysokiej ubiegłorocznej bazy, a także obserwowanego w ostatnim czasie wygasania cyklu w inwestycjach publicznych. Sugeruje to, że podobnie jak w styczniu do zwiększenia produkcji przyczyniła się wyjątkowo łagodna zima. Wsparcie dla takiej oceny stanowią wyniki badań koniunktury GUS, zgodnie z którymi odsetek firm wskazujących warunki atmosferyczne jako barierę działalności w lutym był rekordowo niski. W konsekwencji, korzystny wpływ warunków atmosferycznych na produkcję budowlano-montażową ma charakter przejściowy. Wysoka aktywność w branży budowlanej jest spójna z opublikowanymi wczoraj danymi o produkcji przemysłowej, które wskazały na wysoką dynamikę produkcji w działach odpowiadających za dostarczanie surowców i materiałów używanych w projektach budowlanych.