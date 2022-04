Credit Agricole: Wynagrodzenia realnie wzrosły o 1,3 proc.

Wzrost wynagrodzeń

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w marcu do 12,4% r/r (dynamika najwyższa od kwietnia 2008 r.) wobec 11,7% w lutym, kształtując się powyżej naszej prognozy (10,7%) i konsensusu rynkowego (10,6%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w marcu o 1,3% r/r wobec 2,9% w lutym. Do spowolnienia wzrostu realnych wynagrodzeń w ujęciu rocznym przyczynił się odnotowany w marcu wzrost inflacji.

Zgodnie z komunikatem GUS do zwiększenia wynagrodzeń w marcu przyczyniły się wypłaty premii uznaniowych, jubileuszowych, świątecznych i kwartalnych, nagród rocznych, podwyższenie wynagrodzeń, w tym także związanych z pakietem mobilności oraz rozliczenia wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych i wypłaty odpraw emerytalnych. Już drugi miesiąc z rzędu „podwyższenie wynagrodzeń” jest explicite wymieniane w komunikacie GUS jako przyczyna wzrostu płac, co potwierdza, że ważnym czynnikiem oddziałującym w kierunku przyspieszenia wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw jest narastająca presja płacowa. Marcowe dane o dynamice płac sygnalizują naszym zdaniem istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu płac w całej gospodarce w 2022 r. (9,1%).

Odpływ Ukraińców

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się do 2,4% r/r w marcu z 2,2% w lutym, kształtując się zgodnie z konsensusem i powyżej naszej prognozy (2,1%). Zatrudnienie zwiększyło się o 10,0 tys. w ujęciu miesięcznym. Dzisiejsze dane w ograniczonym stopniu odzwierciedlają raportowany w mediach i oczekiwany przez nas spadek zatrudnienia związany z powrotem Ukraińców pracujących dotychczas w Polsce do ojczyzny. Uważamy, że część z tych osób, w porozumieniu z pracodawcą, przeszła na urlop bezpłatny zamiast odejść z pracy. Jeśli trwa on krócej niż trzy miesiące, to zgodnie z metodyką badania GUS osoby z niego korzystające wciąż figurują jako zatrudnieni. Tym samym odpływ pracowników na Ukrainę zostanie odnotowany z opóźnieniem. Ponadto, część Ukraińców zapewne była zatrudniona dotychczas w oparciu o umowy cywilnoprawne, a tym samym nie są byli oni uwzględniani w statystykach zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.