Cristiano Ronaldo zatrząsł rynkiem marketingu. Co dalej z klasycznym sponsoringiem?

- Wydarzenie z udziałem Cristiano Ronaldo i Coca-Coli pokazuje, że dzisiejszych czasach sponsoring w formie tytularnej czy product placementu często nie jest najlepszym rozwiązaniem - oceniają eksperci z 38 Content Communication.

Cristiano Ronaldo w trakcie konferencji prasowej drużyny Portugalii podczas Euro 2020 odstawił stojące przed nim butelki Coca-Coli i zaapelował, by pić wodę zamiast słodkiego napoju jednego ze sponsorów mistrzostw.

Na pytanie dziennikarzy, dlaczego gwiazda piłki nożnej odstawiła butelki z Coca-Colą, Cristiano odpowiedział krótko: "Pijcie wodę!", po czym ustawił obok siebie butelkę z tym napojem.

Martyna Solińska, Corporate PR & Strategy Director, 38 Content Communication ocenia, że sytuacja długofalowo nie będzie miała wpływu ani na wizerunek piłkarza ani marki, choć w tym przypadku obie strony to prawdziwi giganci.

- Wystąpienie Ronaldo miało charakter spontaniczny, nie był to oficjalny i zamierzony „statement” piłkarza. Fakt ten potwierdza reakcja amerykańskiej spółki, bowiem w wyważonym oświadczeniu mowa jest m.in. o prawie do własnych preferencji dotyczących napojów. Natomiast rzecznik Euro podkreśla, że zawodnicy mają do dyspozycji na konferencjach także wodę oprócz różnych wariantów napojów koncernu. W ten sam sposób oceniam sytuację z turnieju dotyczącą reprezentanta Francji – Paul Pogba wykonał podobny gest w stosunku do oficjalnego piwa Euro2020. Oba wydarzenia będą więc jednak finalnie miały charakter anegdotyczny, choć istnieje ryzyko, że mogą przerodzić się w trend niebezpieczny dla tego typu klasycznego product placementu - dodaje.

