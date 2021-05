CStore prowadzi rozmowy z inwestorem

W zeszłym roku firma CStore S.A. zebrała ponad milion złotych na emisji akcji przy współpracy z platformą equity-crowdfundingową Beesfund. Teraz CStore po raz kolejny zaprasza inwestorów do współpracy.

Spółka CStore odnotowała 89 proc. wzrost sprzedaży

W minionym roku spółka podjęła kroki zmierzające do rozszerzenia działań sprzedażowych na rynki zagraniczne

Obecne cele CStore skupiają się na czterech obszarach

Rok zmian i osiągnięć

W porównaniu pierwszego kwartału 2021 do pierwszego kwartału 2020 spółka CStore odnotowała 89% wzrost sprzedaży. Zeszły rok przyniósł zmiany na wielu płaszczyznach funkcjonowania spółki. W porównaniu do wyników z 2020 r., spółka dociera obecnie do 5-6 razy większej liczby klientów niż przed pierwszą emisją.

- Dzięki scrossowaniu pakietów B2B i ERP z popularnymi oprogramowaniami, udało nam się zmniejszyć koszt wprowadzania platform B2B niemal dwukrotnie w porównaniu do zeszłego roku - podkreśla Dawid Paszek, prezes CStore.

Podsumowując rok 2020 należy również wspomnieć o nawiązaniu współpracy z EService oraz rozpoczęciu rozmów o możliwej współpracy z PKO BP.

Działania międzynarodowe

W minionym roku spółka podjęła kroki zmierzające do rozszerzenia działań sprzedażowych na rynki zagraniczne. Obecnie rozwija sprzedaż w USA oraz Czechach, gdzie pozyskała już pierwszych klientów.

Dalsze działania i cele

Obecne cele CStore skupiają się na czterech obszarach. Spółka planuje promocję na rynku amerykańskim i europejskim, zainwestuje również w dalsze działania na rynku rodzimym. Ponadto trwają prace nad automatyzacją procesów sprzedażowych.

- Prowadzimy obecnie rozmowy z inwestorem branżowym z dużej polskiej spółki. Inwestor dostrzega ogromny potencjał w branży e-commerce B2B. CStore po raz kolejny zaprasza do współpracy też innych inwestorów. Emisja akcji przy współpracy z platformą equity-crowdfundingową Beesfund w formule zamkniętej wśród dotychczasowych inwestorów z zeszłego roku zebrała ponad 650 tys. zł. 5 maja została otwarta dla nowych inwestorów - podsumowuje Dawid Paszek.