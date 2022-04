CTO - second-hand wchodzi do gdańskiej galerii

Sieć CTO posiada w Polsce 50 salonów sprzedaży, działających pod tą marką, oferujących ubrania outlet, z drugiej ręki i nowe. W CTO klienci znajdą strefę z odzieżą wycenioną na sztuki z czego ok 70-80% to odzież nowa, posiadająca oryginale metki. Kolejna strefa to produkty na wagę a asortyment ten wymieniany jest w całości raz w tygodniu na zupełnie nowy.

- Nasza sieć idealnie wpisuje się w potrzeby konsumenta XXI wieku. W CTO można kupić rzeczy niepowtarzalne za kilkadziesiąt złotych. Nie tylko odzież, ale i zabawki, tekstylia, akcesoria modowe czy chemię gospodarczą - komentuje Sebastian Skrzypek, Dyrektor Generalny, CTO: Produkty pochodzą z różnych części Europy, dzięki czemu codziennie pojawia się coś unikalnego np. ubrania takich marek jak Versace, Dior, BOSS czy Tommy Hilfiger, czy nawet Gucci i Prada. Wszystko to w bardzo dobrym stanie.