Cukier Królewski wzmacnia współpracę z influencerami

fot. materiały prasowe

Cukier Królewski sukcesywnie rozwija współpracę z influencerami. W ostatnim czasie marka pracowała z najmłodszym zwycięzcą polskiego Masterchefa - Damianem Kordasem, Martą Lech-Maciejewską z bloga „Super Styler”, Pauliną i Kasią Błędowską z kanału Youtube „O matko i Córko” oraz z influencerką - Angeliką „Andziaks” Zając. Aktualnie na Instagramie Cukru Królewskiego króluje Ola Tatka, która prowadzi transmisje live, pokazujące jak krok po kroku przygotować pyszne desery. Nowymi twarzami marki zostały instagramerki Monika Molecka (@pysznieczyniepysznie) oraz Sylwia Dróżdż (@obiaddlataty).

Współpraca Cukru Królewskiego z influencerami przynosi marce wymierne efekty. Po 4 miesiącach działań liczba nowych followersów instragramowego profilu @CukierKrólewski wzrosła o ponad 600 proc. Znacząco zwiększyło się również zaangażowanie fanów. O ponad 350 proc. podniosła się liczba oznaczeń marki na zdjęciach użytkowników, a wskaźnik nowych interakcji z profilem wzrósł o blisko 300 proc.

– Z bardzo pozytywnym odbiorem spotkała się nasza wielkanocna kampania, w której wzięli udział influencerzy oraz ich mamy i babcie. Jednak prawdziwą furorę na naszym Instagramie robi Ola Tatka i jej transmisje live. Cykliczne spotkania i wspólne gotowanie na żywo mają już grono wiernych fanów, a z tygodnia na tydzień rośnie liczba osób chcących bawić się w kuchni razem z nami. Widzowie angażują się w transmisje, zadają pytania i chwalą się zdjęciami swoich deserów – mówi Beatrycze Grela, Dyrektor Marketingu Südzucker Polska S.A. – Rozszerzając nasze działania zaprosiliśmy do współpracy Monikę Molecką i Sylwię Drożdżówkę, które na co dzień poprzez swoje media społecznościowe kulinarnie inspirują tysiące osób. Na naszym Instagramie poprowadzą one transmisje live, a także sesje Q&A, podczas których ekspertki odpowiedzą na pytania związane z przygotowaniem ciast i deserów – dodaje Beatrycze Grela, Dyrektor Marketingu Südzucker Polska S.A.

Transmisje live odbywają się w czwartki o 18:30 na instagramowym profilu marki - @cukierkrolewski. Aby widzowie mogli przygotować się na wspólne gotowanie, dzień wcześniej publikowana jest lista potrzebnych składników.