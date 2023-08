Cukiernia Sowa ma nowy pomysł na swoje lokale. Zatrudniła robota Sówkę

23 sierpnia, w Toruń Plaza odbyło się otwarcie Cukierni Sowa w nowej wizualizacji. To kolejna cukiernia która przeszła remodeling. 22 marca w Bydgoszczy przy ul. Św. Maksymiliana Kolbego 46, otwarto lokal który przeszedł metamorfozę. Sklep został przearanżowany i powiększony do powierzchni ok. 100 m².