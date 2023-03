Cukiernia Sowa ma nowy pomysł na swoje lokale (zdjęcia)

Cukiernia Sowa to marka obecna na polskim rynku nieprzerwanie od 77 lat. Teraz otwiera na nowo cukiernię w Bydgoszczy.

- Zdecydowaliśmy się na powiększenie strefy kawiarnianej, dzięki temu udało nam się zwiększyć liczbę miejsc siedzących. Większość naszych sklepów podzielona jest na część sprzedażową i kawiarnianą, co pozwala nam sprawnie obsługiwać zarówno osoby, które korzystają z oferty na miejscu, jak i te, które preferują zakupy na wynos. Nieustannie monitorujemy procesy sprzedażowe i potrzeby klientów, dzięki czemu wdrażamy zmiany, które odpowiadają na realne potrzeby odbiorców i bezpośrednio przekładają się na wyniki poszczególnych punktów - mówi Michał Sowa, członek zarządu Cukierni Sowa sp. z o.o.

Bydgoska spółka z branży cukierniczej niezmiennie od 1946 roku pozostaje wierna swoim zasadom. Cukiernia Sowa, mimo skali produkcji zapewniającej słodkie i słone wyroby dla 167 sklepów w Polsce i zagranicą, wciąż promuje rzemiosło cukiernicze i swoją działalność opiera na ręcznej pracy mistrzów cukiernictwa.

Nowy standard wystroju lokali Sowa

Cukiernia Sowa przy ul. Świętego Maksymiliana Kolbego to pierwszy w Bydgoszczy lokal urządzony zgodnie z nowym standardem wystroju, który wdrożyła sieć. Sklep został powiększony i obecnie ma ok. 100 m². Na tej zmianie najwięcej zyskała część kawiarniana, w której dominuje nowoczesny design zaaranżowany właśnie zgodnie z nowym stylem i kolorami marki. Dla klientów dostępna jest także funkcjonalna część sprzedażowa. Ten punkt po remodelingu jeszcze bardziej sprzyja konsumpcji na miejscu. Do lokalu przylega również niedawno wyremontowany, bezpłatny parking zewnętrzny.

Cukiernia Sowa

Cukiernia Sowa przy ul. Świętego Maksymiliana Kolbego 46 w Bydgoszczy będzie czynna siedem dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-18:00, w soboty w godz. 7:30-15:00, a w niedziele w godz. 9:00-15:00.