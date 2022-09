Cukiernia w internecie? WeNet przekonuje, że to możliwe

W spotach telewizyjnych w roli głównej wystąpiła... cukiernia

– To nie przypadek. Od wielu lat z sukcesami pracujemy między innymi dla małych cukierni i piekarni. Tylko w ostatnich 3 latach liczba nowopowstałych stron internetowych w tym sektorze wzrosła o prawie 50%. – mówi Michał Wrzesiński, prezes WeNet.

Kampania reklamowa ruszyła na początku września. Motywem przewodnim jest rozmowa właścicielki cukierni z doradcą internetowym, który podpowiada jak zwiększyć sprzedaż przenosząc słodki biznes do sieci. Ważnym elementem filmiku jest lukrowy piesek na torcie, który dzięki zaproponowanym rozwiązaniom technologicznym doradcy WeNet... „sprzedał się" jeszcze w trakcie trwania spotu i przyczynił się do rozwoju tej działalności.

Cukiernie i piekarnie mogą zasmakować w e-biznesie

- Cukiernie i piekarnie, jak wiele innych małych i średnich firm mierzą się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest brak czasu i możliwości, by we własnym zakresie efektywnie prowadzić promocję online swojego biznesu i rozbudowywać kanały dotarcia. Naszą kampanią chcemy pokazać jak zasmakować w e-biznesie bez specjalistycznej wiedzy. We wdrażaniu narzędzi marketingowych pomoże ponad tysiąc doradców internetowych WeNet.pl A wszystko to w modelu abonamentowym, a więc bez inwestowania jednorazowo dużych kwot – mówi Michał Wrzesiński, prezes WeNet Group.

Scenariusz spotu powstał na bazie doświadczeń i wieloletniej współpracy WeNet z branżą piekarsko-cukierniczą i analiz prowadzonych działań. Wynika z nich, że inwestowanie np. w marketing lokalny realnie wpływa na wzrost liczby klientów.

Coraz więcej cukierni w internecie

- Coraz więcej cukierni i piekarni inwestuje w rozwój sprzedaży oraz wizerunek w internecie. Widać to w naszych badaniach. Tylko w latach 2019-2021, a więc również w czasach pandemii, liczba realizowanych przez nas stron internetowych dla cukierni i piekarni wzrosła o 105%. Obecnie w internecie funkcjonuje 2711 stron piekarni i cukierni i z roku na rok liczba ta wzrasta o ok. 20% – podsumowuje Michał Wrzesiński.

Spot z cukiernią można obejrzeć w 76 stacjach telewizyjnych oraz na YouTube.