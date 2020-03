Cuprum Arena i Korona Kielce przestają pobierać czynsz od zamkniętych sklepów

fot, Dariusz Miłek, właściciel Galerii Korona w Kielcach

Nie będziemy pobierać czynszu od najemców, których lokale są zamknięte - mówi Jakub Puchalski, prezes zarządu Ultro Holding, odpowiedzialnej za zarządzanie Galerią Korona Kielce i Cuprum Arena w Lubinie.

Od 13 marca rząd wprowadził zakaz handlu w obiektach powyżej 2 000 m2 z wyłączeniem sieci spożywczych, aptek i drogerii. Na razie oficjalnie zakaz ma trwać 2 tygodnie, nikt jednak nie ma wątpliwości, że zostanie administracyjnie przedłużony. Nie wiadomo tylko na jak długo.

Nie czekamy na programy rządowe, nie analizujemy umów, naszych praw do naliczania opłat. Dzisiaj w sytuacji absolutnie ekstremalnej, przedstawiamy nasze silne stanowisko, decyzję o całkowitej abolicji opłat za czynsz. Reagujemy na to co jest tu i teraz, bo patrzymy na współpracę z najemcami długofalowo. Zdajemy sobie sprawę, że nawet po otwarciu centrów handlowych, odbudowanie trafików może potrwać co najmniej kilka miesięcy. Z każdym indywidualnie usiądziemy do rozmów i wypracujemy warunki, które pozwolą nam dalej wzajemnie funkcjonować, w tym trudnym okresie. Decyzja ta podjęta została przez właściciela obu obiektów - Dariusza Miłka, przewodniczącego rady nadzorczej spółki CCC S.A. W skład GK CCC wchodzą marki takie jak eobuwie.pl, Gino Rossi, DeeZee czy Modivo.– dodaje Jakub Puchalski.