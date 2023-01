CVC gotowe sprzedać Żabkę, ale kto ją kupi?

Fundusz CVC, który jest właścicielem Żabki od prawie sześciu lat, nie wyklucza wyjścia z inwestycji przez giełdę, ale zaznacza, że póki co dobrze się czuje z tym aktywem w swoim portfelu.

- Żabka ma przed sobą dekadę rozwoju. Możemy myśleć o wyjściu z tej inwestycji, ale dużo zależy od kondycji rynków finansowych. Ta spółka jest stworzona dla giełdy. Zawsze mówiliśmy, że to ścieżka wyjścia numer jeden - powiedział Krzysztof Krawczyk w Davos.

Zły czas na duże zakupy

Jak sprzedać biznes w tak trudnych czasach? Partner CVC przyznał, że w obecnej sytuacji geopolitycznej rynki kapitałowe zamarły i fundusz czeka na poprawę sytuacji. Kiedy się to stanie? Ciężko prognozować. Krawczyk wskazał na drugą połowę tego roku lub pierwszą przyszłego. Niewykluczone, że fundusz spokojnie poczeka na poprawę koniunktury. Ale wysłany na rynek komunikat o przygotowywaniu się do wyjścia z inwestycji to nie tylko puste słowa.

Żabka szuka bogatego kupca

CVC odkupił Żabkę od funduszu Mid Europa Partners w 2017 roku za ponad 1 mld euro. Sieć liczyła wówczas ok. 4,5 tys. sklepów prowadzonych przez 3 tys. przedsiębiorców. Dziś Żabka to ponad 9 tys. sklepów, a z detalistą współpracuje ponad 7,6 tys. franczyzobiorców. Żabka przez lata stała się nie tylko rynkowym hegemonem convenience, ale i prawdziwym trendsetterem. To nie tyko sklepy, ale i kawiarnie, bistro, punkt odbioru przesyłek i płatności, bankomat oraz będąca potężną bazą danych o klientach aplikacja Żappka. Grupa przejęła też cateringowe biznesy Maczfit i Dietly oraz weszła w segment q-commerce poprzez szyldy delio i Jush. Jest też największą na świecie siecią bezobsługowych sklepów Nano, które właśnie prezentuje w Nowym Jorku. Przypadek?



W 2021 roku Żabka Polska miała 12,5 mld zł skonsolidowanych przychodów i ponad 510 mln zł zysku netto przy 7954 sklepach. Wyniki za 2022 rok z pewnością przebiją te wartości. Kogo zatem stać na taki zakup?

Rząd pokusi się na Żabkę?

Już od października ub. r. trwają spekulacje na temat możliwego wykupu Żabki przez rząd. Sprowokował je sam prezes PiS, Jarosław Kaczyński, sugerując, że działania zmierzające do przejęcia sieci są już prowadzone. Repolonizacja handlu to jeden z czołowych postulatów partii rządzącej. Po wielu staraniach w ubiegłym roku udało się w końcu utworzyć Krajową Grupę Spożywczą i, być może, rząd zdecyduje się poszerzyć ją o segment detaliczny. Pytanie brzmi: czy w państwowej kasie jest tyle pieniędzy, zważywszy na wyjątkową sytuację gospodarczo-ekonomiczną?

W tym roku odbędą się wybory parlamentarne, czy ruch z wykupem Żabki przysłużyłby się PiS-owi jako obrońcy polskiego detalu? A może zostałby odebrany jako nonsensowna inwestycja za pieniądze podatnika?

A jeśli PiS przegra i opozycja wróci do uwalniania niedzielnego handlu? Żabka może na tym sporo stracić... To okoliczność, która mogłaby przyspieszyć sprzedaż.

Nowy gracz na rynku?

Wejście Żabki na zagraniczną giełdę jest na pewno ciekawą opcją i zdecydowanie poszerza grono potencjalnych nabywców. Fundusz, duża sieć handlowa, gigant e-commerce, a może spółka technologiczna? Tu więcej pytań niż odpowiedzi. Sam zakup to zresztą jedna strona medalu, bo Żabka to nie tylko warta krocie spółka - by ją rozwijać trzeba mieć ogromne zasoby na inwestycje. Kto sprosta temu wyzwaniu?