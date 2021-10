Cyfrowa weryfikacja tożsamośći - technologia IDENTT oraz jej zastosowania

IDENTT to zespół realizujący i dostarczający rozwiązania pozwalające na automatyczną weryfikację dokumentu tożsamości oraz biometryczną weryfikację wizerunku osoby posługującej się tym dokumentem, dzięki wykorzystaniu najnowszych dostępnych technologii, w tym głębokich sieci neuronowych (Deep learning).

Automatyczna weryfikacja pozwala na dokładniejsze i bardziej wiarygodne zweryfikowanie dokumentu niż przy wykorzystaniu metod tradycyjnych. W połączeniu z biometrycznym sprawdzeniem wizerunku osoby, firma korzystająca z rozwiązań IDENTT ma zdecydowanie większą szansę na wykrycie wyłudzeń oraz znacznie przyspiesza proces onboardingu klienta.

- Doświadczenie w połączeniu z wiedzą technologiczną pozwoliło nam w krótkim czasie zostać liderem polskiego rynku zdalnej weryfikacji dokumentów tożsamości oraz biometrycznego porównania twarzy - mówi Jan Szajda, CEO firmy IDENTT.

Jan Szajda i Adam Łabęcki z IDENTT

Technologie a weryfikacja wizerunku

Algorytmy biometryczne IDENTT są odporne na zmiany w wyglądzie osób, na przykład na modyfikację fryzury, zapuszczenie brody czy też założenie okularów, a także na zmiany wynikające ze starzenia się. System oparty jest na technologii głębokich sieci neuronowych (deep learning), będąc tym samym rozwiązaniem wykorzystującym najnowsze osiągnięcia sztucznej inteligencji. Wykorzystuje konwolucyjne sieci neuronowe w celu ekstrakcji cech z każdej analizowanej twarzy. Algorytm został zaprojektowany w taki sposób, żeby by niewrażliwy na zakłócenia w postaci zmian oświetlenia, skali, ostrości, barwy czy kąta pod jakim obserwowana jest twarz, dzięki czemu osiąga tak bardzo dużą skuteczność w weryfikacji twarzy.



Mogłoby się wydawać, że produkty do zdalnej weryfikacji tożsamości nie wymagają modernizacji i ulepszeń. Nic bardziej mylnego. System musi być stale dostosowywany do nowych metod wyłudzeń, aby im zapobiegać. Przykładem może być tu nowy sposób wyłudzeń przy użyciu masek imitujących ludzką twarz.



- Takie sytuacje stawiają nas, jako liderów zdalnego potwierdzania tożsamości, przed istotnym zadaniem, aby przygotować nasz system i algorytmy na ewentualności takich wyłudzeń - podkreśla Adam Łabęcki, Business Director firmy IDENTT.

IDENTT przyczynia się do transformacji cyfrowej firm

Warto też wspomnieć, że system musi być także przystosowany do nowych wersji dokumentów tożsamości, między innymi dowodów, paszportów, kart pobytu, a także do najnowszych wymagań bezpieczeństwa.



- Odpowiadając na nowe możliwości jakie daje e-Dowód we współpracy z PEKAO S.A. opracowaliśmy rozwiązanie pozwalające na potwierdzenie tożsamości klienta poprzez odczytanie danych z warstwy elektronicznej dowodu tożsamości. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku bez konieczności aktywowania warstwy elektronicznej - mówi Katarzyna Stachów, Project Manager firmy IDENTT.



IDENTT przyczynia się do transformacji cyfrowej wielu firm, umożliwiając zdalną obsługę klienta od samego początku w trybie online. Z usług wrocławskiej firmy korzysta większość banków w Polsce w procesach KYC czy w procesie zakładania konta metodą na selfie, wiele podmiotów z sektora pożyczkowego i leasingowego, a także towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Dzięki uruchomieniu zdalnej weryfikacji możliwe jest korzystanie z serwisów online m.in. w Totalizatorze Sportowym.

Rozwiązanie funkcjonuje także u klientów zagranicznych, m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Francji czy na Węgrzech.



System może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie wymagana jest weryfikacja tożsamości oraz analiza wizerunku osoby posługującej się dokumentem tożsamości.



Dodatkowo oprogramowanie IDENTT może być także wykorzystywane w samoobsługowych automatach, umożliwiając weryfikację wieku i wizerunku danej osoby, co znacznie przyspiesza bezobsługowe procesy sprzedaży. Narzędzie zawiera wiele przydatnych funkcji, które w dobie cyfryzacji znacznie przyspieszają dostęp do usług oferowanych przez klientów firmy IDENTT.