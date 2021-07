Cyfrowi nowicjusze - nowa grupa klientów online

Seniorzy coraz chętniej korzystają z usług online, fot. Shutterstock

Według badania McKinsey w Polsce liczba osób, które skorzystały z co najmniej jednej usługi internetowej, wzrosła od początku pandemii z 66 proc. do 78 proc. Przekłada się to na około 3,6 mln nowych użytkowników usług cyfrowych w kraju. Co więcej, ok. 70 proc. ankietowanych twierdzi, że będzie korzystać z nowych usług w sposób cyfrowy także po zakończeniu pandemii.

Pandemiczne ograniczenia w dostępie do usług stacjonarnych sprawiły, że część "młodszych” seniorów zdecydowała się wejść do świata cyfrowego — to właśnie ta grupa odnotowała najwyższy wzrost (40%) liczby użytkowników, którzy korzystają z usług cyfrowych.

- Z naszych badań wynika, że 60% konsumentów określa się obecnie jako "cyfrowo ciekawych" lub "cyfrowych odkrywców". To oznacza, że firmy mają nową, całkiem liczną i bardzo perspektywiczną grupę klientów chętną do skorzystania z ich usług – mówi Arkadiusz Sikora, Country Manager w VMware Polska.

Marki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom

W październiku ubiegłego roku Instagram uruchomił nową funkcję "Shop", która umożliwia użytkownikom przeglądanie, tworzenie list życzeń i dokonywanie zakupów za pośrednictwem aplikacji na urządzeniu mobilnym. Firmy upraszczają też dostęp do usług. Przykładem może być holenderski bank Bunq, który określa się mianem "szwajcarskiego noża do pieniędzy". Umożliwia on otwarcie konta w zaledwie 5 minut, bez zbędnych formalności, realizację bezpłatnych przelewów, a jednocześnie odpowiada na potrzeby klientów związane z ekologią czy funkcjami społecznościowymi. Wystarczy spojrzeć na stronę internetową, by zobaczyć, że różni się ona znacząco od tego, co serwują tradycyjne banki.

- Przy całej tej imponującej ofercie technologicznej, konsumenci bardzo szybko się uczą i mają coraz większy apetyt na pionierów, a nie na naśladowców. Dzisiaj nie chodzi o to, by udostępnić swoje usługi online, ale o to, w jaki sposób to zrobić, by zatrzymać klientów na dłużej. To stawia przed firmami nowe wymagania, także technologiczne, którym muszą sprostać – komentuje Arkadiusz Sikora.

Aż 48% konsumentów jest gotowych przejść do konkurencji, jeśli ich doświadczenie cyfrowe nie spełni oczekiwań. W takiej sytuacji zaledwie 13% deklaruje lojalność. Co to de facto oznacza?

- Jeśli aplikacja będzie działała wolno albo inaczej na różnych urządzeniach, z których korzysta użytkownik – tablecie, laptopie czy smartfonie – lub będzie zbyt skomplikowana w obsłudze, to istnieje duże ryzyko, że klient zmieni markę. W tej sytuacji firmy muszą z jednej strony zapewnić sobie stabilny cyfrowy fundament do szybkiego tworzenia takich rozwiązań i cyfrowych usług, z drugiej znacznie uważniej niż dotychczas słuchać klientów – podsumowuje Arkadiusz Sikora.