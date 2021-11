Cyrkularny świat, cyrkularny biznes, cyrkularny handel

Biała Księga firmy TOMRA

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji firmy Tomra. Roman Post, VP, Head of Business Unit East Central Europe Tomra, opowiedział o obecnych problemach z recyklingiem plastiku i rozwiązaniach pozwalających na zmniejszenie negatywnego wpływu opakowań na środowisko naturalne.

- Na całym świecie co roku wytwarzanych jest 78 mln ton plastiku. 35 proc. to śmieci wyrzucane na ulicę czy do lasu. 80 proc. materiałów, które obecnie znajdują się w morzach i oceanach to materiały pochodzenia lądowego. 40 proc. są to tzw. śmieci kontrolowane na składowiskach. Część jest spalana, część trafia do recyklingu. Tylko 3 proc. odpadów trafia do gospodarki obiegu zamkniętego - wymieniał panelista.

Dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie możemy upatrywać w cytacie ze słynnego niemieckiego filozofa Davida Prechta: „W przeszłości ludzie wierzyli, chociaż nie wiedzieli. Dzisiaj ludzie mają wiedzę, ale nie wierzą".

- Wiemy jak zmienia się klimat i jakie zagrożenia czyhają na naszą planetę, ale w to nie wierzymy - mówił Roman Post.

Firma opracowała tzw. „Białą księgę”, która opowiada o cyrkularności. Łącznie zawarto w niej 12 elementów. Zbiór podzielono na 4 filary. W ramach każdego z nich wyodrębniono trzy kluczowe elementy. Są to:

- Wydajność systemu - czyli to, co powinno być objęte systemem; jaka powinna być wartość kaucji, żeby zmotywować konsumenta oraz jakie cele środowiskowe, recyklingowe i poziomy zbiórki powinny być postawione.

- Wygoda - zwrot opakowań musi być łatwy dla konsumentów. Kwota depozytu powinna być zwrócona w całości, a produkt odpowiednio oznakowany, żeby zarówno konsument, jak i pracownik sklepu przyjmujący opakowanie wiedział, co z nim zrobić.

- Rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli sposób finansowania systemu.

- Integralność i transparentność systemu, czyli wszystko to, co jest potrzebne, żeby działał on przejrzyście.

Co dają nam szczyty jak COP26?

1 listopada rozpoczęła się 26. konferencja klimatyczna ONZ (COP26). Szczyt został określony jako spotkanie ostatniej szansy. Podkreślano na nim, że ludzkość musi zacząć działać natychmiast, aby ograniczyć globalne ocieplenie.