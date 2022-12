Czarna seria w IKEA. Te produkty zostały wycofane ze sprzedaży

IKEA wycofuje ciasto DAIM ze sprzedaży

Wycofanie jest ograniczone do produktu DAIM, ciasto migdał czekolada, 400g, zakupionego w sklepach IKEA w Sklepiku Szwedzkim, z kodem partii L2140, data przydatności do spożycia: 18.11.2023.

Prosimy wszystkim klientów, którzy zakupili ciasto DAIM, migdał czekolada 400 g, kod partii L2140, data przydatności do spożycia: 18.11.2023 o jego niespożywanie i zwrot do najbliższego sklepu IKEA w celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu. Dowód zakupu (paragon) nie jest wymagany.

W Almondy jakość i bezpieczeństwo naszych produktów jest naszym priorytetem numer jeden. Traktujemy ten incydent bardzo poważnie i jako środek zapobiegawczy wycofujemy produkty zakupione w sklepach IKEA, z kodem partii podanym powyżej. Określiliśmy, jakie środki należy podjąć, aby zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji – mówi Margareta Johannesson, dyrektor ds. jakości w Almondy.

IKEA wycofuje krzesło obrotowe ODGER

IKEA zwraca się także do wszystkich klientów, którzy kupili krzesło obrotowe ODGER w kolorze antracytowym z oznaczeniem daty produkcji do 2221 włącznie, aby przestali go używać i skontaktowali się z IKEA w celu otrzymania pełnego zwrotu kosztów zakupu. Istnieje ryzyko pęknięcia podstawy krzesła, a tym samym upadku i odniesienia obrażeń.

IKEA prosi wszystkich klientów, aby niezwłocznie przestali używać produktu i zwrócili go do najbliższego sklepu IKEA w celu otrzymania pełnego zwrotu kosztów zakupu. Dowód zakupu (paragon) nie jest wymagany.

Nazwę produktu i oznaczenie daty produkcji można znaleźć pod siedziskiem, odlane w materiale, z którego zostało wykonane.

Więcej informacji można uzyskać na stronie IKEA.pl lub pod numerem telefonu 22 275 05 00.