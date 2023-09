Czarne chmury nad Żabką. „Żabki to piętrowy system wyzysku”

Sprawę nagłośnił Jan Śpiewak. „Zdesperowana pracownica przed Żabką. Dzisiaj. Katowice. Kiedy państwo zrobi porządek z ta żarłoczna siecią? Kiedy ustawa o franczyzach” – czytamy na profilu w mediach społecznościowych znanego działacza.

„Projekt ustawy jest gotowy, który napisaliśmy w @MS_GOV_PL. Jest on bardzo dobry i potrzebny. Jest przedmiotem konsultacji międzyresortowych – napisał w komentarzu Marcin Warchoł, poseł Suwerennej Polski współtworzącej rząd.

Projekt ustawy zakłada uregulowanie szerokiego zakresu spraw i wszystkich etapów współpracy franczyzowej: procesu zawierania umowy, przebiegu współpracy i zasad jej rozwiązywania. Wprowadza też zasady mające na celu zapewnienie potencjalnemu franczyzobiorcy odpowiednich informacji na temat przyszłej współpracy i oferowanego przez franczyzodawcę modelu działania. Chodzi przedkontraktowy obowiązek informacyjny, dzięki któremu decyzja o zawarciu umowy ma być przemyślaną i świadomą. Projekt ustawy przewiduje m.in. nałożenie na franczyzodawcę obowiązku udostępnienia drugiej stronie dokumentu informacyjnego oraz wzorca umowy franczyzy na 14 dni przed jej podpisaniem.

Żabka planuje dalszy dynamiczny rozwój sieci

Jak informuje Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych Żabka Polska, współpraca z franczyzobiorcami to ważny element sukcesu sieci Żabka. wszystkie ponad 9400 sklepów Żabka prowadzone są przez lokalnych przedsiębiorców, którzy mają możliwość prowadzenia własnego biznesu z pomocą dedykowanego zespołu sieci. Żabka wraz ze współpracującymi z nią franczyzobiorcami tworzy ponad 56 000 miejsc pracy w całej Polsce.

– Rzeczywiście dynamiczna ekspansja stanowi fundament, jeżeli chodzi o rozwój sieci Żabka. Pierwszy sklep Żabka powstał w Swarzędzu w 1998 r., a obecnie czekamy na sklep numer 10000 – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Przemysław Kijewski. – W tym roku obchodzimy 25-lecie, a więc będzie to świetna okazja do tego, aby uczcić nasz jubileusz sklepem numer 10000. Nie zamierzamy się jednak zatrzymywać. Nadal widzimy ogromny potencjał na polskim rynku. Multiformatowość, dopasowanie Żabki do lokalnych oczekiwań – to jest bez wątpienia nasz atut. Utwierdza nas to w przekonaniu, że jest jeszcze bardzo dużo miejsca na polskim rynku, jeżeli chodzi o Żabkę. Mamy konsumenta w sercu – prowadzimy dalszy dynamiczny rozwój sieci po to, aby być jeszcze bliżej klienta i jeszcze lepiej odpowiadać na jego potrzeby. Konsument, klient jest dla nas bardzo ważny, ale po drugiej stronie mamy franczyobiorcę. Dzisiaj pracujemy już z ponad ośmioma tysiącami franczyzobiorców, którzy są naszymi ważnymi partnerami w biznesie – dodał Kijewski.