Czarny Piątek: Polacy otrzymają niemal 8 mln sztuk uszkodzonych towarów

Badanie pokazało, że 27 proc. Polaków spodziewa się otrzymać od 1 do 6 wadliwych lub uszkodzonych przedmiotów kupionych na wyprzedażach z okazji Black Friday i Cyber Monday.

W tym okresie uszkodzonych zostanie aż 7,75 mln przedmiotów, których całkowity koszt wyniesie co najmniej 123 mln zł.

Prawie połowa Polaków (44 proc.) planuje skorzystać z wyprzedaży z okazji Black Friday i Cyber Monday. W rzeczywistości już 43 proc. kupujących spotkało się z tym, że otrzymali wadliwe lub uszkodzone produkty po zamówieniu ich online.

To doświadczenie powoduje spadek satysfakcji z zakupów z okazji Black Friday. Ponad jedna trzecia (37 proc.) twierdzi, że najbardziej denerwują się, gdy produkty docierają uszkodzone lub wadliwe.

Polacy ujawniają, że jeśli chodzi o przedmioty, które kosztują mniej niż 55 złotych, to nie sądzą, aby zwrot był wart ich wysiłku. Natomiast warto zauważyć, że tworzy to dodatkowe odpady, ponieważ uszkodzone przedmioty zalegają w polskich domach. Spośród osób, które nie zwracają uszkodzonych przedmiotów, 41 proc. ankietowanych argumentuje, że proces zwrotu jest dla nich bardziej czasochłonny niż opłacalny, 37 proc. respondentów twierdzi, że zwrot kosztowałby tyle samo, ile pierwotnie zapłacili za przedmiot, a 14 proc. uważa, że czas na zwrot nie jest wystarczająco długi, by zwrócić przedmiot.

Zwroty oznaczają również utratę cennych dochodów dla marek i sprzedawców detalicznych, ponieważ 62 proc. kupujących woli otrzymać zwrot pieniędzy w przeciwieństwie do 30 proc. osób, które wolą wymienić towar. 36 proc. ankietowanych twierdzi, że nie będzie chciało kupić już produktu danej marki, jeśli choć raz otrzymało przesyłkę z uszkodzonymi lub zniszczonymi przedmiotami.

Najczęstszymi rodzajami przedmiotów, które docierają do Polaków uszkodzone, są artykuły gospodarstwa domowego (24 proc.) i elektronika osobista np. laptopy, tablety, telefony komórkowe (24 proc.).

Badanie OnePoll przeprowadzone wśród 2000 dorosłych Polaków w listopadzie 2021 roku.