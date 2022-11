Czarny scenariusz dla sklepów. Fracht wywinduje ceny towarów na półkach

Październik co roku należał do miesięcy o dużym popycie na transport, co było bezpośrednio związane ze zbliżającym się okresem świątecznym, wyprzedażowym, a także z przewozem płodów.

Wzrosty cen frachtów w transporcie drogowym nie odbywały się bez przyczyny. Za tymi decyzjami stał szereg czynników, a pierwszym z nich jest okryty złą sławą Pakiet Mobilności, którego przyjęcie będzie odbijać się latami - mówi Katarzyna Syta.

Wzrost kosztu frachtu do poziomu 2 tys. zł powoduje wzrost cen transportu brutto do wysokości ponad 10 groszy, co ostatecznie daje prawie 3 proc. wartości towaru leżącego na półce.

Jak zauważa Katarzyna Syta, prezes KAES Logistics, ceny rosną nieubłaganie, z kolei wcześniej pnące się w górę ceny frachtów obecnie odnotowały znaczący spadek i to w sezonie, gdy zwykle są wysokie.

Październik co roku należał do miesięcy o dużym popycie na transport, co było bezpośrednio związane ze zbliżającym się okresem świątecznym, wyprzedażowym, a także z przewozem płodów. Dla wielu firm dopiero teraz zaczęły się zlecenia po cichym sezonie wakacyjnym, jednak - jak widać - szanse na finansowe odbicie się nie są tak duże, jak by tego wszyscy oczekiwali rolnych – zwraca uwagę Katarzyna Syta.

Zatem dlaczego, pomimo ostatnich spadków cen i znaczącego spadku popytu, ceny frachtów nadal napędzają inflację?

Pakiet Mobilności będzie odbijać się latami

- W pierwszej kolejności musimy przyjrzeć się transportowi morskiemu, a w szczególności temu, jak bardzo istotne są jego ceny dla obecnej sytuacji gospodarczej. Wygórowane ceny kontenerów z ostatniego kwartału 2021 roku oraz początku bieżącego najprawdopodobniej zaobserwujemy w cenach na półkach sklepowych dopiero zimą 2023 roku. Efekty takich wzrostów cen są trwałe i odczuwalne nawet do 18 miesięcy po fakcie. Ta kwestia ma wpływ na gospodarkę i branżę TSL (transport, spedycja, logistyka) na całym świecie. Cały sektor TSL poniósł konsekwencje drastycznego wzrostu kosztów przewozu kontenerów, a także niespotykanych wcześniej obniżek jakości usług przewozowych świadczonych przez operatorów kontenerowych – mówi prezes KAES Logistics. - Dlatego, chociaż na rynku przewozów morskich ceny od września gwałtownie maleją, to wcześniejsze wzrosty nadal wywierają negatywny wpływ na obecną inflację, a kulminację tych wydarzeń najbardziej zaobserwujemy na początku 2023 roku - dodaje.

Jak zaznacza, wzrosty cen frachtów w transporcie drogowym również nie odbywały się bez przyczyny. Za tymi decyzjami stał szereg czynników, a pierwszym z nich jest okryty złą sławą Pakiet Mobilności, którego przyjęcie będzie odbijać się latami na całej branży TSL.

- Branża ta nic nie zyskała w związku z jego wprowadzeniem, poza kolejnymi obowiązkowymi opłatami, które przecież trzeba jakoś pokryć. Ostatecznie pakiet przyniósł jakieś pozytywy jedynie bogatym, zachodnim państwom, które w ten sposób pozbyły się konkurencji ze wschodu. Chociaż to jedynie pozorne zwycięstwo, bowiem zwiększenie cen usług transportowych dotyczy wszystkich bez wyjątku. Kolejną kwestią wpływającą na ceny frachtów są ceny paliw. O ile obecnie obserwujemy spadki, o tyle musimy pamiętać, że niebawem możemy wrócić do wyższego podatku VAT. Oczywiście wzrosty cen biorą się również z braków. Wystarczy wspomnieć o sytuacji z AdBlue, którego znaczący deficyt miał miejsce u naszego niemieckiego sąsiada. Jest to dodatek niezbędny dla działania silników napędzających samochody ciężarowe i ciągniki samochodowe, a ewentualny jego brak na polskim rynku oznaczać będzie stopniowe unieruchamianie wszystkich samochodów ciężarowych i w konsekwencji wstrzymanie wymiany towarowej, a także problemy w dostawach podstawowego zaopatrzenia – ocenia Katarzyna Syta.

Czynnikiem mającym znaczący wpływ na ceny frachtów są wysokie ceny paliw (fot. mat. pras.)

Co gorsza, od 5 grudnia wejdzie w życie embargo na rosyjską ropę, co jeszcze mocniej podniesie wzrost kosztów transportu i spiralę zadłużenia branży transportowej.

Realny jest czarny scenariusz

W związku z brakiem kierowców zawodowych firmy transportowe zaczęły prześcigać się między sobą kwotami wypłacanych pensji, aby tylko pozyskać pracownika. Konsekwencją tego podejścia był brak inwestycji w rozwój, co w niedalekiej przyszłości może stanowić o być albo nie być firm – stwierdza prezes KAES Logistics.

- Niestety zbliżamy się do niebezpiecznego pułapu cen, których nie można podnosić w nieskończoność. Branża traci, a zwiększanie pensji po to, by utrzymać pracownika, stało się niebezpieczną grą, w której na szali stawiany jest los firmy. Wcześniej transport starał się w jakiś sposób rekompensować ponoszone koszty właśnie wzrostem cen frachtów, korzystając z sytuacji na rynku - w przypadku niedoboru środków transportu to przewoźnicy dyktowali ceny. Była to sytuacja odwrotna niż ta obserwowana przez wcześniejsze lata, co skutkowało drastycznymi podwyżkami. Niedoszacowanie cen frachtów wiązało się często z niedoborem jakiegoś produktu na półkach sklepowych, a ten, gdy się pojawiał, był w uderzający sposób droższy – komentuje Katarzyna Syta.

Wzrosty szczególnie można zaobserwować w segmencie tanich produktów, w przypadku których zwiększenie ceny chociażby o 2 proc. staje się bardzo wyraźne. Przy tak małych liczbach wzrost kosztu frachtu do poziomu 2 tys. zł powoduje wzrost cen transportu brutto do wysokości ponad 10 groszy, co ostatecznie daje prawie 3 proc. wartości towaru leżącego na półce.

- Patrząc na sytuację branży transportowej, jedno jest pewne: czas możliwości maksymalizacji zysków dobiegł końca. Kryzys dotarł do takiego momentu, w którym zapotrzebowanie na transport towarów wyraźnie spada. Dodajmy do tego braki kadrowe, inflację i zadłużenie sektora TSL, a wzrosty cen nie powinny być już dla nikogo zaskoczeniem. Już teraz mniejsze firmy transportowe ograniczyły swoje inwestycje w tabor w obawie przed pogłębiającym się spowolnieniem gospodarczym. Sytuacja zmusza firmy do krótkookresowych planów i prób ułożenia scenariuszy pozwalających przetrwać kryzys, który w przypadku branży transportowej będzie szczególnie mocno odczuwany w związku z faktem, iż stanowią one najwyższy udział firm z przeterminowanymi długami w kraju. Zatem wzrost cen towarów przy ich jednoczesnym niedoborze to realna wizja. Będziemy obserwować nałożenie się konsekwencji dwóch czynników: wcześniejszej podwyżki cen frachtów, przy jednoczesnym braku osób mających rozwozić towary – prognozuje prezes KAES Logistics Katarzyna Syta.

Według niej jedno jest pewne, branżę TSL czeka trudny 2023 rok, w którym odnotujemy jeszcze większe spadki liczby zleceń.