Czego chcą konsumenci w 2023 roku? Ta firma badawcza już to wie

Mintel ocenia, że w ciągu najbliższych 1-5 lat możemy spodziewać się zmian i ewolucji zachowań konsumentów w reakcji na następujące globalne trendy konsumenckie:

Teraz ja

Konsumenci ponownie chcą się znaleźć w centrum uwagi, a marki mogą im w tym pomóc.

Tożsamość budowana jest na codziennych czynnościach i nawykach nabywanych przez lata. Pandemia zakłóciła naszą rutynę, pozostawiając ludziom szansę zdefiniowania siebie na nowo. Marki dostrzegają rosnącą potrzebę indywidualności. Odpowiadają oferując nowe możliwości eksperymentowania w wyrażaniu siebie.

Konsumenci mogą chcieć się wyróżniać, a nie ginąć w tłumie, ale mogą nie wiedzieć, jak to zrobić. Marki mogą pomóc im w poczuciu się wyjątkowym, nakłonić ich, by spróbowali czegoś nowego. Mogą im to umożliwić dzięki nowym doświadczeniom lub produktom, zaspokajającym ciekawość, wybijającym z rutyny, kształtującym nowe gusta i preferencje.

Władza w rękach ludzi

„K” jak korporacja czy „k” jak konsument? Nadchodzą nowe czasy, w których konsumenci inwestują w marki, współtworzą je i głośno domagają się od nich zmian.

Firmy dostosowują się do nowego modelu „konsument jako współtwórca”. Popularne platformy społecznościowe, jak np. TikTok, traktują priorytetowo wyrażanie siebie, nakłaniając konsumentów do rozwijania kreatywności w zakresie piękna, domu, jedzenia.

Marki wykorzystują twórczego ducha konsumentów, zapraszając ich do włączania się w procesy rozwoju produktów. Aby pokazać swoje zaangażowanie w tego typu współpracę, wiele marek kładzie nacisk na kreatywny aspekt ich organizacji, który często jest realizowany (nawet symbolicznie) przez celebrytów i influencerów, a także przez dzieci lub codziennych użytkowników produktów.

Wielkie zmęczenie

Konsumenci będą próbowali odciąć się od otaczającego ich szumu i skupić się na tym, co dla nich naprawdę ważne.

Pandemia wpłynęła — i nadal wpływa — na konsumentów, wywołując niepewność, stres, problemy finansowe i poważne zmiany w ich życiu. W tym samym czasie zmniejszone FOMO (strach przed przegapieniem) i spowolnienie dały niektórym konsumentom szansę na ponowne przemyślenie swojego życia.

W wielu regionach świata konsumenci po wyjściu z pandemii wpadli w kryzys związany z rosnącymi kosztami życia, inflacją, wzrostem cen energii. Pojawiają się negatywne prognozy o niższych dochodach i nawet zabezpieczeni finansowo konsumenci będą chcieli przygotować się na nadchodzące zmiany.

Globalna lokalność

Zakupy od lokalnych producentów staną się sposobem na ochronę portfela, środowiska i psychicznego dobrostanu, dając konsumentom poczucie, że robią coś dobrego dla swojej społeczności.

„Lokalny” tradycyjnie oznaczał jedną z dwóch rzeczy: krajowe marki podkreślające lokalne źródła składników, np. francuskie masło z mleka z Normandii; globalne marki próbujące odwoływać się do lokalnych smaków, jak fast food przygotowywany według lokalnych przepisów.

Ale marki wyszły poza uproszczone rozumienie tego, co to znaczy być „lokalnym”. Łączą lokalność z trwałością i przejrzystością. Wielu konsumentów kojarzy bowiem lokalne produkty z bardziej zrównoważonymi praktykami. Marki są bardziej przejrzyste co do tego, gdzie i jak ich produkty powstają, pozwalając konsumentom zajrzeć za kulisy - poprzez transmisje na żywo, posty w mediach społecznościowych i kody QR.

Świadoma konsumpcja

Czynniki takie jak elastyczność, trwałość i zrównoważona produkcja będą odgrywały coraz ważniejszą rolę w analizie wartości dokonywanej przez konsumenta.

W odpowiedzi na wzrost cen we wszystkich kategoriach produktowych konsumenci są zmuszeni do oceny swoich priorytetów i budżetów. Testują strategie: „spróbujmy tego zamiast tego, bo jest trochę tańsze” lub „zobaczmy, czy damy radę obejść się bez tego w tym miesiącu”, porównując i usuwając produkty z koszyków zakupowych.

Najbliższe 12 miesięcy będą charakteryzowały się nasileniem konkurencji na rynku, marki starają się pozyskać nowych lub zatrzymać dotychczasowych konsumentów. Coraz ważniejszą rolę będą odgrywać takie czynniki, jak elastyczność, trwałość i zrównoważony rozwój.