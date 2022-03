Czego chcą Polacy? Pracy hybrydowej

91% badanych oczekuje ustosunkowania się do pracy zdalnej w ofertach.

74% respondentów nie chce pracować wyłącznie stacjonarnie.

35% pracujących zdalnie i hybrydowo jest kontrolowanych w pracy.

Najczęstsze metody to spotkania online, raportowanie i formularze.

89% pracujących zdalnie zajmuje się podczas pracy prywatnymi kwestiami.





Praca zdalna i hybrydowa weszły w ciągu ostatnich dwóch lat w rolę stałych, realnie funkcjonujących elementów świata zawodowego. Choć wciąż korzysta z nich mniejszość pracowników, aż 74% respondentów Pracuj.pl chce po nie sięgać w bliskiej przyszłości. Rosnąca skala pracy spoza siedziby firmy generuje konieczność kontroli. 35% respondentów deklarujących model zdalny lub hybrydowy przyznaje, że są kontrolowani przez pracodawcę. Z drugiej strony nowe style pracy mieszają się ze sferą prywatną – co deklaruje aż 89% badanych.





Nowe modele w nowym świecie pracy

Doświadczenie pandemii koronawirusa niewątpliwie niezwykle przyspieszyło procesy popularyzacji nowych modeli pracy, które już zmieniły i będą dalej trwale zmieniać świat zawodowy. Co ważne, kandydaci już niemal powszechnie domagają się, by pracodawcy jasno określali swoje podejście do pracy zdalnej i hybrydowej. Aż 91% ze wszystkich badanych Pracuj.pl wyraża opinię, że w ofertach zatrudnienia powinna być zamieszczana wyraźna informacja o tym, czy stanowisko umożliwia wykonywanie obowiązków w tych modelach.

Poprzednie trzy pomiary Pracuj.pl dowiodły, że osoby mające za sobą doświadczenie pracy zdalnej lub hybrydowej zazwyczaj nie wyobrażają sobie powrotu do modelu w pełni stacjonarnego. W najnowszym badaniu z marca 2022 roku przyjrzano się natomiast, jak do nowych modeli pracy odnosi się ogólna grupa badanych – uwzględniająca także pracujących z biura lub szukających pracy. Także w tym wypadku model w pełni stacjonarny nie jest najbardziej pożądany.