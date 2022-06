Czekolada w papierze zamiast aluminiowej folii - nowa koncepcja KB Folie Polska

Nowe opakowanie wykonane jest z papieru pokrytego specjalnymi powłokami, które sprawiają, że materiał posiada barierę na tłuszcze i aromaty. To kluczowe cechy pozwalające zachować świeżość, smak i zapach czekolady. Oprócz tego opakowanie ma dobrą barierę na tlen. Pomaga to przedłużyć trwałość dodawanych do czekolad orzechów i bakalii.

Unikalne w nowym opakowaniu jest to, że te funkcjonalne powłoki nie są przeszkodą w recyklingu. Zużyte opakowanie można zatem przetwarzać jak zwykły papier, co przekłada się na imponujące korzyści dla środowiska w przeliczeniu na sztukę opakowania. Obecnie tabliczki czekolady najczęściej pakuje się w OPP, czyli tzw. orientowaną folię polipropylenową. Zgodnie z deklaracją producenta papieru, z którego KB Folie produkuje opakowania, ślad węglowy tego materiału jest mniejszy o 47% w porównaniu z OPP, licząc od wydobycia surowców potrzebnych do produkcji, aż po produkcję opakowania, a o 63% uwzględniając również użycie i utylizację opakowania.

KB Folie Polska jest polskim producentem opakowań giętkich. Działająca od 25 lat firma zatrudnia 230 pracowników i w trzech zakładach produkuje 800 ton opakowań miesięcznie dla klientów z Polski i zagranicy. W ramach działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego pracuje nad nowymi rozwiązaniami w segmencie opakowań.