Czekoladki czy kwiaty - co częściej kupujemy na Dzień Matki?

Dzień Matki lada moment. W tym czasie wielu z nas stawia na prezentowe klasyki. Nic dziwnego, że tego dnia nie stronimy od kupowania kwiatków i czekoladek. Niezbitym na to dowodem są paragony Polaków.

– Aplikacja PanParagon to darmowa aplikacja do wyszukiwania promocji i przechowywania paragonów w formie elektronicznej. Dzięki anonimowym danym wprowadzanym do naszego systemu możemy dokonywać wielu analiz konsumenckich. W najnowszym badaniu sprawdziliśmy, co chętniej kupujemy swoim mamom w dniu ich święta – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Na początek porównane zostały trendy zakupowe związane z czekoladą i kwiatami w zwykły dzień tygodnia (19.05.2022) z Dniem Matki (26.05.2022). Okazało się, że 26 maja udział paragonów ze słodkością na liście wzrasta niemal trzykrotnie. Jeszcze większe wzrosty odnotowaliśmy w przypadku kwiatów: w Dzień Mamy kupujemy je prawie sześć razy częściej w stosunku do standardowego piątku.

W celu dokładniejszej analizy, spośród całej puli paragonów za zakupy dokonane w dniu 26 maja 2022, wyodrębnione zostały te, na których znajdowała się minimum jedna pozycja z czekoladą lub bombonierką oraz kwiatami ciętymi lub doniczkowymi.

Dla mamy bombonierka i kwiaty cięte?

Jak się okazuje, w Dzień Mamy częściej sięgamy po bombonierki. Znajdują się one na 66 proc. paragonów ujętych w badaniu. Pozostała część (34 proc.) wyodrębnionych w analizie dowodów zakupów miała na swojej liście tabliczkę czekolady.

Jak Dzień Mamy, to i kwiaty. Tylko jakie najczęściej wybieramy w tym dniu? Okazuje się, że Polacy chętniej kupują kwiaty cięte – znajdują się one na 81 proc. „kwiatowych” paragonów. 19 proc. dowodów zakupów ujętych w badaniu stanowią te z minimum jedną pozycją kwiatka doniczkowego.

Kwiatki i czekoladki to niezawodny zestaw dla każdej kobiety. Warto jednak pamiętać, że uśmiech mamy wywołuje nie prezent, lecz pamięć i obecność dziecka.