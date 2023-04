Czekoladowe zajączki będą tańsze? Nie zanosi się na to

eToro, internetowa platforma inwestycyjna, przeanalizowała koszyk towarów potrzebnych do produkcji czekolady i wyrobów czekoladowych – kakao, cukier, mleko, aluminium (folia) i masa drzewna (używana do produkcji tekturowych opakowań). Globalne ceny tych kluczowych składników spadły w ciągu ostatniego roku o 9 proc.

Czy taniejące surowce przekładają się na spadki cen czekolady w sklepach?

- Tego spadku nie odczujemy jednak w sklepach. Tam cały czas czekolada drożeje, także z powodu rosnącego przedświątecznego popytu. Przeciętna cena 100g markowej tabliczki czekolady w ostatnim czasie przekroczyła 5 zł. Wynosi ona obecnie 5,10 zł, podczas gdy rok temu było to 4,50 zł,

a w marcu 2021 roku, 3,90 zł. Czekolada drożała zatem wolniej niż cała kategoria żywności, bowiem czekolada podrożała o 13 proc., a żywność – przeciętnie aż o 24 proc. Jest szansa, że spadające ceny surowców przełożą się na ceny czekolady w dłuższej perspektywie – na Boże Narodzenie lub na Wielkanoc za rok. Jednak przy wysokim ogólnym poziomie inflacji, można się raczej spodziewać, że ceny przestaną rosnąć, niż że znacząco spadną.

Podczas gdy producenci mogą już cieszyć się z niższych kosztów produkcji, niestety, rodziny kupujące czekoladowe zajączki na święta zapłacą za nie więcej niż rok temu. Ceny towarów są znacznie bardziej zmienne niż ceny w sklepach, a przeniesienie zmian cen surowców na ceny w sklepach zwykle jest opóźnione. Każdy kto kiedyś obserwował rynek ropy naftowej i ceny benzyny na stacjach zauważył, że czasem spadki cen surowca nie mają przełożenia na cenę detaliczną - komentuje Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro w Polsce.

Indeks eToro wykorzystuje średnią ważoną, a dane zostały zebrane 31 marca 2023 roku. Spadek cen w ubiegłym roku można przypisać w dużej mierze niższym cenom mleka i aluminium.

- Cena mleka na rynku towarowym spadła o 36 proc. od zeszłego roku, co było spowodowane zwiększeniem podaży przez rolników w odpowiedzi na wyższe ceny, podczas gdy ceny aluminium spadały w obawie o spowolnienie gospodarcze na świecie i wzrost produkcji w Chinach. Z kolei ceny cukru utrzymują się na wysokim poziomie, a to za sprawą niekorzystnej pogody w Brazylii, która jest największym producentem na świecie. Do tego, wysokie ceny energii powodują, że cukier jest w większym stopniu przerabiany na etanol, co dodatkowo zwiększa popyt - dodaje ekspert.