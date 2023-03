Czekolady E.Wedel mają nowe opakowania

Nowe opakowania w estetyczny sposób łączą tradycję i nowoczesność. To co zauważamy w pierwszej kolejności to widoczny i czytelny logotyp w postaci kultowego podpisu założyciela Fabryki Czekolady – Emila Wedla oraz charakterystyczny dla marki granatowy kolor.

Za nową identyfikację opakowaniową i architekturę marki Wedel odpowiada agencja brandingowa Well Rounded Design. Z kolei za komunikację Public Relations odpowiedzialna jest agencja Walk PR.