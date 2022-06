Czerwiec w handlu: Orlen walczy z inflacją, hot-dogi od robota w Żabce, InPost i Shopee zacieśniają współpracę

Orlen walczy z inflacją

Nowi i obecni klienci ORLEN VITAY mogą w wakacje zatankować paliwo w niższych cenach. Koncern od lipca startuje z promocją, która gwarantuje użytkownikom programu lojalnościowego tańsze paliwa o 30 groszy za litr.

- Kryzys energetyczny i wojna za naszą wschodnią granicą powodują niestabilność na rynkach surowców i doprowadziły m.in. do wzrostu kosztów transportu oraz cen energii, z którymi mierzą się obecnie wszystkie kraje europejskie. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji naszych klientów, dlatego w ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko, aby w tym wymagającym dla całej Europy momencie paliwo w Polsce było możliwie najtańsze. Ceny paliw w Polsce od tygodni pozostają jednymi z najniższych w Unii Europejskiej i obecnie są niższe niż w Bułgarii czy Rumunii– powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

InPost partnerem strategicznym Shopee

InPost oraz platforma zakupowa Shopee, obecna w Polsce od września ub.r., zdecydowały o rozszerzeniu dotychczasowej współpracy i nawiązały partnerstwo strategiczne. Dla Shopee jest to kolejny krok w zapewnieniu użytkownikom satysfakcji z zakupów na każdym etapie.

Firmy współpracują również w zakresie tworzenia nowych rozwiązań logistycznych, aby dawać kupującym jeszcze większy wybór opcji, które będą dopasowane do ich indywidualnych oczekiwań.

Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzenie przez InPost tzw. ekonomicznej dostawy, obecnie dostępnej wyłącznie dla użytkowników Shopee. Jest ona skierowana do tych klientów, którzy chcą oszczędzić na dostawie i akceptują nieco dłuższy czas dostarczenia przesyłki.

Robot przygotowuje hot-dogi dla klientów Żabki

Żabka Future, odpowiadająca za koncept Żabka Nano, cały czas poszukuje nowych rozwiązań, mających na celu ulepszanie doświadczeń zakupowych klientów sklepów autonomicznych. Jednym z nich jest robot Robbie serwujący hot-dogi.

W ciągu 10 dni Robbie wydał klientom Żabki Nano 1500 hot-dogów. To średnio 150 ciepłych przekąsek na dobę.

Nowatorskie, pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku funkcjonuje od niedawna w bezobsługowym, całodobowym sklepie Żabka Nano przy ul. Dobrej 54 w Warszawie. Robbie przygotowuje hot-dogi w trzech prostych krokach, zgodnie z zamówieniem klienta. Urządzenie powstało przy współpracy Żabki i VeloxAlpha S.A.

Kłopoty Spara

Spar zapowiada, że następne pół roku ma być kluczowe dla polskiego biznesu. Czy detaliście uda się utrzymać franczyzobiorców, którym zaproponowano nowe umowy z większymi progami lojalnościowymi? Od października 2021 r. sieć straciła już 19 sklepów.

22 lipca br. mają wejść w życie nowe kontrakty dla franczyzobiorców Spara w Polsce. Zobowiązują partnerów sieci do zachowania minimalnych progów lojalnościowych. Zakładają też zwiększone struktury rabatowe.

Do tej pory sieci udało się zwiększyć lojalność partnerów o 31 proc. Około 90 detalistom doręczono wypowiedzenie obecnych warunków kontraktów, gdyż sieć dąży do uzyskania 40% lojalności zakupowej sprzedawców i zaproponowała nowe warunki.

Sieci pożyczają od EBOR

Żabka Polska wystąpiła do EBOR o pożyczkę w wysokości 75 mln euro. Środki mają być przeznaczone na program tzw. zielonej transformacji. Wniosek został już zatwierdzony.

Kredyt ma wesprzeć finansowanie programu inwestycyjnego Żabki, w tym inwestycji w centrum dystrybucyjne BREEAM Excellent i sklepy niskoemisyjne, a także w technologie e-mobilności i minimalizacji odpadów spożywczych. Projekt będzie również promował transformację cyfrową wśród franczyzobiorców spółki.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju poinformował także o wniosku niemieckiej firmy Schwarz Grup (Lidl, Kaufland) ws. udzielenia uprzywilejowanej pożyczki do 175 mln euro. Wniosek oczekuje na finalne zatwierdzenie.

Środki z kredytu zostaną przeznaczone na wsparcie ekspansji sklepów Lidl na Bałkanach Zachodnich, w tym w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Macedonii Północnej i Czarnogórze (75 mln euro) oraz ekspansji działalności Kaufland w Rumunii i Mołdawii ( 100 mln euro).

Szef Dino najbogatszym Polakiem

Dino Polska zmienia statut podczas ZWZA. Sieć dopisała taką działalność,jak m.in. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego czy działalność obiektów kulturalnych.Czy będzie to sposób na ominięcie niedzielnego zakazu handlu?

Tymczasem według tygodnika "Wprost" majątek Tomasza Biernackiego wynosi już ponad 15 mld złotych. Tym samym właściciel sieci supermarketów stał się najbogatszym Polakiem.

Właściciel Biedronki w sporze ze spółką energetyczną

Jeronimo Martins Polska wezwało spółkę zależną Polenergii, Polenergia Obrót, do zapłaty 39,5 mln zł w terminie siedmiu dni. Wezwanie dotyczy umów na dostawy energii elektrycznej - podała Polenergia. Spółka uważa, że roszczenia są bezzasadne.

Wezwanie oparte jest na dwóch, analogicznych co do treści, umowach sprzedaży energii elektrycznej z dnia 23 września 2021 roku, dotyczących dostaw przez Polenergia Obrót energii elektrycznej do wskazanych w umowach obiektów handlowych JMP. Umowy zostały wypowiedziane przez Polenergia Obrót i ulegną rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2022 roku - napisano w komunikacie.

Resort sprawiedliwości bierze się za franczyzę

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ustawowymi zmianami dla rynku franczyzy, ponieważ próby samoregulacji pracy branży się nie powiodły.

Dzięki nowym przepisom franczyzobiorcy mają być chronieni przed dominacją wielkich korporacji. Projekt ustawy przygotowuje zespół ekspercki złożony z legislatorów, prawników i ekspertów z zakresu prawa gospodarczego, powołany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Założenia ustawy poznamy w lipcu. Na każdym etapie prac projekt będzie konsultowany ze środowiskiem przedsiębiorców.

UOKiK ukarał influencerów

Sześć decyzji prezesa UOKiK za brak współpracy z Urzędem - kary dla influencerów wyniosły łącznie 139 tys. zł.To pierwsze takie sankcje.



W ramach prowadzonych postępowań w sprawie oznaczania treści komercyjnych w mediach społecznościowych oraz podejrzenia scamu, prezes UOKiK skierował wystąpienia do kilkudziesięciu wiodących influencerów zbierając informacje o funkcjonowaniu branży influencer markietingu oraz weryfikując prawidłowość oznaczania przez nich treści reklamowych w mediach społecznościowych. Kilku odpytywanych twórców nie udzieliło informacji lub nie przesłało dokumentów, których zażądał Urząd.

Kary pieniężne otrzymali: Kruszwil Marek Kruszel – 50 tys. Zł; MD Marcin Dubiel – 25 tys. zł; Maffashion Julia Kuczyńska – 30 tys. zł; Paweł Malinowski – 20 tys. zł; Marcin Malczyński – 10 tys. zł; Marley Marlena Sojka – 4 tys. zł

Decyzje nie są prawomocne. Influencerom przysługuje odwołanie do sądu.