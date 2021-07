Czerwiec w handlu: polski Carrefour na sprzedaż, nowe limity w sklepach, zmiana warty w Auchan

Czy Carrefour sprzeda oddział w Polsce?, fot. Shutterstock

Carrefour może sprzedać polski oddział! I nie tylko. Czy tak się stanie, kto będzie potencjalnym nabywcą? Sejm z kolei zapowiada, że ukróci proceder handlu w niedziele pod pretekstem prowadzenia działalności pocztowej. Prezentujemy najważniejsze wydarzenia handlowe w czerwcu.

Nowe limity w sklepach, pomoc dla najemców galerii

Od 26 czerwca do sklepów będzie mogła wejść jedna osoba na 10 mkw. Do tej pory limit wynosił 15 mkw. na osobę. Do ograniczeń nie są wliczani zaszczepieni.

Ten sam limit obowiązuje w siłowniach, klubach fitness, placówkach pocztowych, na targach, konferencjach. Imprezy i spotkania organizowane na świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej - z limitem maksymalnie 150 osób. Kina i teatry oraz restauracje mogą mieć maksymalnie 75 proc. obłożenia

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę tzw. ustawy covidowej, która m.in. wydłuża termin realizacji vouchera turystycznego z roku do dwóch lat, obniża czynsze w galeriach handlowych i przyznaje wsparcie sklepikom szkolnym.

Celem ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom turystycznym oraz obywatelom, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji w związku z nowymi obostrzeniami nakładanymi z powodu z COVID-19.

Carrefour szuka nabywcy?

Francuski magazyn Challenges ujawnił, że Alexandre Bompard, dyrektor generalny Carrefoura, sprzeda filie sieci na Tajwanie i w Polsce. Audyt ma przeprowadzić KPMG. Proces ponoć trwa od kilku miesięcy.

Reuters podał natomiast, że rzeczniczka sieci przyznała, że gigant rozważa "możliwość konsolidacji, zbycia lub przejęcia zagranicznych spółek zależnych", ale nie podjął decyzji o sprzedaży aktywów. Carrefour analizuje kondycję poszczególnych oddziałów. Podobno detalista może sprzedać jeszcze oddziały we Włoszech i w Argentynie.

Uszczelnić zakaz handlu w niedziele

Nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę jest już gotowa, na początku lipca trafi do Sejmu – powiedział Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. PiS chce skończyć z obchodzeniem zakazu handlu w niedzielę.

Po tym, jak Kaufland ogłosił, że wprowadza usługi pocztowe, co daje mu szansę, na otwarcie sklepów w niedziele, prace nad nowelizacją ustawy nabrały tempa.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że sklep będzie mógł prowadzić działalność w niedziele niehandlowe jako placówka pocztowa, pod warunkiem, że ten rodzaj działalności będzie dla niej dominujący.

Ofensywa Orlenu