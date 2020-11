Czerwone za ok. 30 zł - to najchętniej kupowane wino w sklepach Kondrat Wina Wybrane

fot. materiały prasowe Kondrat Wina Wybrane

Sprzedaż win czerwonych, utrzymuje się stale na wysokim poziomie. Największą popularnością cieszą się czerwone wina wytrawne, które stanowią aktualnie 79% całej sprzedaży w sieci Kondrat Wina Wybrane. Konsumenci najchętniej wybierają wina za ok. 30 zł.

- Czerwone wina wytrawne zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym mają największy udział w naszej sprzedaży. W okresie wiosennego lockdownu zaobserwowaliśmy wzrost sprzedaży win do 30 złotych, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w kolejnych miesiącach nasza oferta win z niższej półki cenowej znacznie poszerzyła się. Nadal najchętniej wybieramy wina czerwone lekkie, o intensywnych i słodkich aromatach czerwonych oraz ciemnych owoców, gładkie i z wyczuwalną słodyczą. – komentuje Anna Sułek, Dyrektor Zarządzająca, Kondrat Wina Wybrane.

Według aktualnych raportów Kondrat Wina Wybrane udział sprzedaży win czerwonych i białych w ujęciu ilościowym jest taki sam i wynosi po 48 %. Udział wartościowy sprzedaży win czerwonych jest nieznacznie wyższy od udziału win białych i wynosi odpowiednio 51% do około 46 %. Wartość sprzedaży win czerwonych według raportów rok do roku wzrosła i wynosi 73%, a w ujęciu ilościowym jest to 71%. Klienci najchętniej wybierają wina czerwone, wytrawne. Wybór pada przede wszystkim na: primitivo, tempranillo, monastrell, syrah i malbec. Największy udział w sprzedaży ogółem mają wina lekkie (22%) i o owocowym aromacie (51%). Wina ciężkie, zdecydowanie częściej wybieramy w okresie jesienno – zimowym. Ich udział w sprzedaży ogółem aktualnie plasuje się na poziomie 16%, jednak w ujęciu rok do roku wartość tego segmentu wzrosła o 79%. Najchętniej wybieramy wina hiszpańskie, włoskie i francuskie.

Wina wytrawne zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym mają największy udział w sprzedaży (87%). Ich sprzedaż rośnie na niekorzyść win półwytrawnych (6%), półsłodkich (5%) i słodkich (2%). Stale rośnie udział win musujących w sprzedaży ogółem. Na tę chwilę jest to 7%.

W przypadku win z polskich winnic chętniej wybieramy wina białe. Ich aktualny udział w sprzedaży win polskich ogółem wynosi 84 %, tym samym notując wzrost o 6% w stosunku do 2019r. Polskie wina czerwone zanotowały 4% spadek udziału w sprzedaży w stosunku do 2019 i aktualnie ich sprzedaż utrzymuje się na poziomie 6 % ogółu sprzedaży win polskich. Mniejszym zainteresowaniem niż w roku ubiegłym cieszą się również wina różowe. Ich wartość sprzedaży to 9% i jest to spadek o 2% stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

- Warunki klimatyczne w Polsce są bardziej przyjazne dla białych szczepów stąd ich większa różnorodność i lepszy smak. Najpopularniejsze są wina na bazie szczepu solaris, który jest powszechnie spotykany we wszystkich, polskich winnicach. Zazwyczaj są one lekkie i uniwersalne, o średnio intensywnych owocowych aromatach. Coraz większą popularnością cieszą się też szczepy johanniter i hibernal. - komentuje Mikołaj Kondrat, Prezes Kondrat Wina Wybrane.