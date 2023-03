Część inwestorów pozbywa się budynków niezgodnych z zasadami ESG

Jedna trzecia inwestujących jest gotowa dopłacić za budynek spełniający kryteria ESG, z czego połowa nawet więcej niż 20 proc. kwoty. Oprócz tego lokujący kapitał coraz częściej podejmują działania, które mają na celu modernizację i zieloną certyfikację obiektów w ich portfolio. Część inwestorów deklaruje nawet, że pozbywa się budynków niezgodnych z zasadami ESG.

Tylko 4 proc. inwestorów nie ma planów wdrażania zasad ESG w swoich obiektach

– Zrównoważony rozwój to bardzo szerokie pojęcie, które nie obejmuje tylko specyfiki budynków. Jednak warto od nich zacząć, gdyż to w nich spędzamy zdecydowaną większość naszego życia. To, jak się czujemy, w jakich relacjach pozostajemy z innymi ludźmi, jak korzystamy z różnych zasobów, w dużym stopniu warunkuje między innymi otoczenie i warunki, w których pracujemy. Dlatego tak ważnym obszarem ESG są nieruchomości, z których korzystają firmy. Są jednym z podstawowych czynników pomagających organizacjom realizować założone cele środowiskowe i dekarbonizacyjne, społeczne i te związane z ładem korporacyjnym, wpływają na wizerunek i pomagają pozyskiwać najlepszych pracowników. Inwestorzy doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego są w stanie zapłacić wyższe kwoty za obiekty dostosowane do kryteriów ESG, bardziej efektywne energetycznie i posiadające nowoczesne rozwiązania ograniczające emisje i wspierające well-being użytkowników. To inwestycja na lata – mówi Anna Jarzębowska, zastępca dyrektora oraz szefowa zespołu doradztwa ESG, w ramach zespołu Strategic Consulting w CBRE.

Spośród europejskich inwestorów, zapytanych w badaniu CBRE, jedynie 4 proc. przyznaje, że nie ma planów wdrażania zasad ESG w swoich obiektach i decyzjach. Kolejnych 15 proc. jeszcze nie ustaliło i nie wdrożyło do funkcjonowania celów zrównoważonego rozwoju, którymi chciałoby się kierować, ale aktywnie działa w tym kierunku. Zdecydowania większość, bo 81 proc. ma już ustalone zasady i kieruje się nimi w swoich decyzjach, mimo zawirowań geopolitycznych i gospodarczych.

Wdrożenie strategii ESG to długofalowa inwestycja

Troska o środowisko, społeczeństwo i zasady panujące w firmach są ważne nie tylko w kontekstach wizerunkowym czy przy rekrutacji oraz utrzymywaniu pracowników, ale w coraz większym stopniu wpływają na kwestie związane z pozyskiwaniem finansowania, a jej raportowanie będzie wymagane prawem, w tym stanowionym przez Unię Europejską. Dlatego jak najszybsze wdrożenie strategii ESG to długofalowa inwestycja, która może ułatwić funkcjonowanie firmy w przyszłości i ocalić od dodatkowych kosztów.

– Patrząc na decyzje i sentyment inwestorów w kwestii budynków, funkcjonujących zgodnie z ideami ESG, trzeba zwrócić uwagę na specyfikę poszczególnych rynków. Polska jest na tym tle dość wyjątkowa, jesteśmy stosunkowo młodym rynkiem w porównaniu do Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii, co wiąże się z tym, że nieruchomości na naszym rynku w dużej mierze już na etapie budowy były bardziej zgodne z ideami zrównoważonego rozwoju niż te w krajach zachodnich. Ma to oczywiście przełożenie na gotowość inwestorów do ponoszenia wyższych kosztów za te projekty nad Wisłą. W Polsce te różnice nie są tak spektakularne, co dobrze świadczy o jakości projektów, które nas otaczają. Deweloperzy i właściciele nieruchomości w Polsce bardzo mocno stawiają na aspekty środowiskowe przy budowie projektów komercyjnych. W samej warszawie ponad 50 proc. budynków biurowych posiada certyfikację ekologiczną w standardzie BREAM czy LEED, co plasuje nas w europejskiej czołówce. Dla inwestorów obecnie kluczowym aspektem jest aby projekty, które znajdą się w ich portfelach, posiadały konkretne plany i raporty świadczące o spełnieniu wymogów z zakresu ESG dziś i w przyszłości – dodaje Monika Kulawińska, zastępca dyrektora w Dziale Rynków Kapitałowych z CBRE.