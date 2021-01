Czesi chcą, żeby ponad połowa żywności w supermarketach pochodziła z Czech

fot. shutterstock

Czeskie władze przyjęły nowelizację ustawy o żywności. Posłowie chcą ograniczyć sprzedaż zagranicznej żywności w kraju.





Jeśli ustawa zostanie przyjęta, uderzy w sklepy powyżej 400 metrów kwadratowych. Według projektu już w tym roku miałyby one sprzedawać co najmniej 55% produktów spożywczych pochodzących z rodzimych zakładów. Odsetek miałby stopniowo wzrastać do 73% w 2028 roku.

„Bądźmy trochę nacjonalistami, jeśli chodzi o żywność, czeskie rolnictwo i nasz kraj” - powiedział w parlamencie minister rolnictwa Miroslav Toman.

Nowe przepisy mają dotyczyć owoców, warzyw, mięsa i nabiału.

Zdaniem krytyków z powodu takiego rozwiązania znacząco wzrosną ceny detaliczne. Ponadto zdaniem ekspertów jest to sprzeczne z zasadami wolnego rynku.

Przypomnijmy, w maju 2020 r. pisaliśmy, że podobną propozycję miał Michał Cieślak, poseł PiS. W swojej interpelacji poselskiej pyta ministra rozwoju o możliwość wprowadzenie rozwiązań obligujących sieci handlowe do zaopatrzenia sklepów w artykuły rolno-spożywcze pochodzące z powiatu, w którym znajduje się dana placówka.

Poseł w ten sposób wyjaśnia swoje stanowisko:

" Polscy rolnicy oraz sektor rolno-spożywczy są w znacznym stopniu uzależnieni od zagranicznych sieci handlowych działających na polskim rynku. W wyniku wieloletniej szkodliwej w obszarze zatrudnienia i zaopatrzenia zmiany modelu rynkowego w Polsce, która następowała w okresie transformacji doszło do zdominowania polskiego rynku artykułów żywnościowych przez zagraniczne sieci handlowe. Nowy model rynkowy przy aprobacie poprzednich rządów powstawał bez określonej strategii i systemu zabezpieczającego relacje i zależności rynkowe w obszarze produkcji i dostaw produktów rolno-spożywczych wytwarzanych lokalnie i ich zbytu w nowo powstających sieciach handlowych.

W nowym modelu rynkowym doszło do rażących zaburzeń tych relacji. Poprzednia struktura funkcjonowania handlu w Polsce opierała się w dużej mierze na rynkach powiatowych i rodzinnych spożywczych sklepach handlowych.(...)"