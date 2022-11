Czterodniowy tydzień pracy na horyzoncie. Jak będą działały sklepy?

Dla inwestorów przestaje mieć znaczenie jedynie bieżący wynik, a coraz bardziej zaczyna się liczyć plan firmy na rozwój i dobrze opracowana strategia na przyszłość, z obietnicą przyszłych zysków.

Masowe zwolnienia pracowników

Jak podkreśla Radosław Jodko, ekspert ds. inwestycji RRJ Group, sytuacja na rynku pracy jeszcze nigdy tak mocno nie była uzależniona od planów rozwojowo-inwestycyjnych firm.

– Plany znacząco przekładają się na strategię firm dotyczącą zatrudnienia. Widać to najlepiej na przykładzie wielkich big techów, które mimo ogromnych zysków zwalniają. Spółki technologiczne największe zaufanie budzą nie wynikami osiąganymi tu i teraz, ale planami na przyszłość. W tej branży wyjątkowo liczy się to, jak profiluje się rynek, jak wyglądać może jego struktura dzięki kolejnym działaniom. Pozycja rynkowa zmienia się wyjątkowo szybko w przypadku wielu firm technologicznych, dlatego nie bieżący wynik ma znaczenie, ale wizja i plany dotyczące dalszych zysków – uważa Radosław Jodko.

Meta zapowiedziała zwolnienia 11 tys. osób, co stanowi 13 proc. załogi, mimo że zysk netto w ostatnim kwartale wyniósł 4,4 mld dol. Zwolnienia zostały niejako wymuszone przez inwestorów, którym – jak wskazał jeden z akcjonariuszy, czyli firma Altimeter Capital – nie spodobały się inwestycje w Metaverse oraz zbyt duże zatrudnienie w firmie.

Pod presją jest także właściciel Google, bo choć przychody rosną, to jednak inwestorzy wypunktowali, że koszt przypadający na jednego pracownika jest zbyt duży, co wprost w liście do firmy napisał zarządzający TCI Fund Management. Mówi się, że Google ma zwolnić 10 tys. pracowników.

– Dotyczy to nie tylko globalnych graczy na rynku. Można się spodziewać, że wiele firm jeśli jeszcze nie ogłosiło zwolnień, zrobi to niebawem. Nie zawsze chodzi o pogarszające się wyniki czy osłabienie gospodarcze. Czasem firmy będą musiały poszukać argumentów na to, że są bardziej elastyczne i pokazać konkretne plany na przyszłość. Oczywiste jest, że każda branża będzie zwalniać, bo jak widać po niektórych zapowiedziach, firmy także inwestują w pracowników: w podwyżki, ale i widzimy ogromny trend, w którym coraz większe znaczenie zaczyna mieć to, jak długo pracujemy – zauważa Jodko.

Czterodniowy tydzień pracy

Jak zaznacza, czterodniowy tydzień pracy to jeden z trendów, który odegra rolę w kształtowaniu polityki firm w 2023 roku.

– Niezależnie od branży, wciąż liczą się świetni specjaliści, talenty, ale i pracownicy, którzy są dyspozycyjni i utożsamiają się z firmą. Ci zawsze będą poszukiwani na rynku pracy. Z drugiej strony, firmy muszą odnaleźć się w sytuacji, w której presja ze strony pracowników nie dotyczy już tylko poziomu wynagrodzeń, ale przede wszystkim tego, jak długo pracują. Sukcesy programów pilotażowych, w których wprowadzono czterodniowy tydzień pracy, świadczą o tym najlepiej. Ale także wystarczy posłuchać, jak nawet w polskich firmach coraz większy opór budzi obowiązkowy powrót do biur niż zwolnienia – zauważa ekspert. – Tym bardziej więc liczyć zaczyna się strategia firm, w której dobrze skrojone plany oznaczają dla inwestorów obietnice przyszłych zysków, a nie jedynie elastyczne zarządzanie „tu i teraz” - dodaje.

Prognozuje, że zacznie rosnąć rola korporacji na rynku pracy, które mają nie tylko najbardziej stabilne zatrudnienie, ale i odpowiednie procedury oraz dobrze sprofilowany ład korporacyjny.

- Regulaminy, procedury i kultura organizacji mogą w tych niestabilnych czasach okazać się najlepszym gwarantem bezpieczeństwa. Także w strategiach ESG będzie miało to coraz większe znaczenie, a nie jedynie strategia działań prowadzących do neutralności klimatycznej – podsumowuje Radosław Jodko.

Czterodniowy tydzień pracy dla wybranych pracowników wprowadza znana sieć handlowa. Marks & Spencer proponuje menedżerom możliwość wyboru od stycznia 2023 roku pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, mogą też oni zdecydować, czy chcą rozłożyć godziny na 5 dni, czy pracować w 4-dniowym skompresowanym tygodniu lub w 9-dniowym skompresowanym cyklu dwutygodniowym.