Cztery kary o wartości ok. 100 tys. zł dla Biedronka za błędy w uwidacznianiu cen

fot. Jeronimo Martins

UOKiK podtrzymuje kolejne decyzje IH, które nakładają na właściciela sieci Biedronka kary za naruszenia przepisów w zakresie uwidaczniania cen. Chodzi o cztery kary, których kwoty to 21 700 zł, 24 300 zł, 23 800 zł oraz 24 700 zł czyli łącznie 94 500 zł.

W uzasadnieniu decyzji UOKiK czytamy: "Powtarzające się naruszenia ustawy o informowaniu o cenach mogą wynikać zarówno z błędów zarządczych w zakresie organizacji, ale mogą też mieć zamierzony charakter i mogą mieć charakter systemowy. Przede wszystkim odnoszą się do wywołania przeświadczenia u konsumenta, iż cały asortyment jest tańszy. Argument, że strona prowadzi sieć sklepów i ma w swojej ofercie duży asortyment towarów i tym samym powinna korzystać z przywileju nieoznaczania cen i cen jednostkowych nie ma uzasadnienia prawnego ani faktycznego. Wręcz przeciwnie, z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika,

iż w sektorze wielkich detalistów, w którym konsument zwykle dokonuje większych zakupów, które mają zaspokoić jego bieżące potrzeby konsumpcyjne wykorzystuje się zabiegi aby wywołać wrażenie u konsumenta, iż cały asortyment towarów jest tańszy niż u konkurencji (patrz: wyrok TSUE z dnia 19 września 2006 r. W sprawie C-356/04, Lidl Belgium GmbH & Co KG). (...) Ponadto ponieważ cena stanowi co do zasady decydujący element z punktu widzenia konsumenta przy podejmowaniu przez niego decyzji handlowej, powinna ona zostać uznana za informację konieczną dla umożliwienia konsumentowi podjęcia takiej świadomej decyzji."

Od początku roku prezes UOKiK zdecydował o podtrzymaniu 19 kar.