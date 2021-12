Czwarty kwartał to 30 proc. całorocznych obrotów. Galerie chcą niedziel handlowych

Niedziele handlowe przypadają w tym roku na 12 i 19 grudnia. Dwa dodatkowe dni handlu umożliwią zrobienie zakupów przede wszystkim tym kupującym, którzy mogą realizować je jedynie w weekendy, dzięki czemu ruch weekendowy rozłoży się na trzy dni.

- Będzie to też okazja dla sieci handlowych na wygenerowanie dodatkowego obrotu, który po dwóch tegorocznych lockdownach i trzech utraconych w ich wyniku niedzielach handlowych jest bardzo ważny. Czwarty kwartał jest dla branży handlowej najważniejszym okresem w roku i przynosi zazwyczaj ponad 30 proc. całorocznych obrotów. Sam grudzień to zazwyczaj o około 54 proc. wyższe obroty niż średnia miesięczna z okresu styczeń-listopad. Zgromadzone w tym okresie środki pozwalają sieciom handlowych zakupić kolekcje i produkty na kolejne sezony oraz przetrwać początek roku - podaje PRCH.

PRCH od dawna apeluje o zniesienie zakazu handlu w niedziele

– Otwarcie centrów handlowych w niedziele umożliwia ograniczenie większego ruchu w galeriach handlowych w piątki i soboty oraz rozłożenie go z dotychczasowych sześciu na siedem dni. Poprawia to bezpieczeństwo i komfort robienia zakupów w warunkach, kiedy tak ważne jest zachowywanie dystansu społecznego. PRCH od dawna apeluje o zniesienie zakazu handlu w niedziele. To rozwiązanie – zwłaszcza w pandemii –zwiększałoby bezpieczeństwo kupujących i pracowników handlu, a także poprawiłoby sytuację centrów handlowych i ułatwiło branży odbudowywanie strat wynikających z pandemii – wyjaśnia Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

Choć klienci są już przyzwyczajeni do funkcjonowania w rygorze sanitarnym, PRCH w imieniu branży centrów handlowych przypomina o odpowiedzialnym zachowaniu podczas zakupów. Rada apeluje do kupujących o przestrzeganie zasady DDM – utrzymywanie ok. 1,5 metra dystansu od innych osób, częste dezynfekowanie dłoni i noszenie maseczek w prawidłowy sposób, tak by jednocześnie zakrywały one nos i usta. Powinniśmy zrezygnować z wizyty w centrum handlowym, jeśli czujemy się przeziębieni lub chorzy. By sprawnie i w jak najkrótszym czasie zrealizować zakupy, postarajmy się planować, po co wybieramy się do galerii i jakie sklepy chcemy odwiedzić. W miarę możliwości powinniśmy wybierać godziny i dni, w których w centrach handlowych jest mniej osób – np. między 12. a 15., od poniedziałku do czwartku.

– Pierwsze tygodnie grudnia to intensywny czas zarówno dla kupujących, jak i sprzedających, dlatego bądźmy cierpliwi i uprzejmi, nawet jeśli zaistnieje konieczność czekania na wejście do sklepu lub galerii. Współpracujmy z obsługą centrum handlowego, zwłaszcza wtedy, gdy przypomina nam o dezynfekowaniu dłoni, zachowaniu dystansu czy noszeniu maseczki. Obowiązujące obostrzenia wprowadzono w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że komfort i to, jak bezpiecznie jest w centrum handlowym zależy także od naszego zachowania, od tego, jak sprawnie realizujemy zakupy i udostępnimy przestrzeń innym. Bądźmy dla siebie życzliwi – apeluje Krzysztof Poznański.