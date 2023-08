Czy 200 zł wystarczy, aby inwestować?

Skuteczne zarządzanie portfelem to klucz do osiągnięcia stabilności finansowej i długoterminowego sukcesu inwestycyjnego. Nawet jednorazowy zysk może znacząco wzmocnić portfel lub dostarczyć dodatkowy budżet, który z powodzeniem można przeznaczyć na inwestycje. Jednak, aby były one udane, istotne jest przemyślane podejście i odpowiednie wybory.

Kiedy mamy środki, które chcemy inwestować, ważne by nie ryzykować rezerw finansowych potrzebnych na przyszłe wydatki, na przykład wkład do kredytu hipotecznego czy naprawę dachu. Te pieniądze warto ulokować w łatwo dostępnych i płynnych instrumentach o niskim ryzyku.

Wybór odpowiedniego instrumentu inwestycyjnego wymaga przemyślenia i dostosowania do swoich indywidualnych preferencji oraz celów. Dlatego warto podejść do tego zadania z rozwagą i rzetelnie ocenić swoje możliwości oraz tolerancję na ryzyko. W dłuższej perspektywie mądre i przemyślane inwestowanie może przynieść zadowalające efekty, umożliwiając osiągnięcie finansowej stabilności i zabezpieczenia na przyszłość.

W co inwestować?

Konta oszczędnościowe i lokaty terminowe to popularne i stosunkowo bezpieczne sposoby pomnażania środków. Obecnie, w czasach rosnącej inflacji, konta oszczędnościowe oferują dobre oprocentowanie, które przynajmniej częściowo pozwala pokonać wzrost cen. Jednak dla inwestorów myślących o dłuższym horyzoncie czasowym, warto zwrócić uwagę na lokaty terminowe, nazywane także "długoterminowymi kontami oszczędnościowymi". Są inwestycjami, gdzie na wstępie określamy czas trwania lokaty, który może wynosić 6, 12, 18 miesięcy lub nawet dłużej. Wybrany okres wiąże się z gwarantowanym oprocentowaniem, co pozwala na osiągnięcie zysku na dłuższą metę. Wartość tych lokat polega na fakcie, że w trakcie ich trwania otrzymujemy stałe oprocentowanie, co pozwala nam uniknąć wahania stóp procentowych na rynku.

Lokaty terminowe dają pewność osiągnięcia zysku zgodnie z ustalonym oprocentowaniem, ale może ono być niższe niż w przypadku bardziej ryzykownych inwestycji. W dłuższej perspektywie inwestorzy mogą sobie pozwolić na większe ryzyko i zainwestować w bardziej zyskowne instrumenty, które mogą przynieść wyższe zwroty. Trzymanie wszystkich środków na koncie oszczędnościowym, gdzie jeszcze niedawno oprocentowanie było bliskie zeru, może oznaczać utratę potencjału zysku, jaki oferują inne opcje inwestycyjne.

Zarządzanie finansami powinno być elastyczne i dostosowane do potrzeb oraz celów. Konta oszczędnościowe i lokaty terminowe stanowią solidne i bezpieczne sposoby pomnażania oszczędności, szczególnie dla inwestorów preferujących mniejsze ryzyko. Jeśli mamy dłuższy horyzont inwestycyjny i jesteśmy gotowi na pewne ryzyko, warto zastanowić się nad innymi instrumentami, które mogą przynieść wyższe zyski w perspektywie czasowej. Ostatecznie kluczowe jest odpowiednie zbalansowanie portfela, tak aby osiągnąć optymalne połączenie bezpieczeństwa i potencjalnego zysku.

W co zainwestować, aby zabezpieczyć przyszłość za 5 lub więcej lat?

W skład trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego wchodzą Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Wszystkie powstały z myślą o gromadzeniu i pomnażaniu kapitału na czas emerytury. Mogą być inwestycją, ubezpieczeniem czy zwykłym kontem bankowym, w zależności od tego, jaka instytucja finansowa je oferuje. Konta są oprocentowane, podobnie jak zwykłe konta oszczędnościowe, więc zysk nie będzie zbyt satysfakcjonujący. Wyższy zwrot umożliwiają natomiast inwestycje w dostępne instrumenty finansowe, ale jak każda inwestycja są obarczone również ryzykiem straty.

Głównym atutem IKE i IKZE jest możliwość korzystania z ulg podatkowych. Wadą jest odgórnie narzucony limit rocznych wpłat, który uniemożliwia zainwestowanie większych kwot. Ponadto wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych jest możliwa dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat w przypadku IKE lub 65 w przypadku IKZE).

Inwestycja w Obligacje

Obligacje są nieco bardziej skomplikowanym instrumentem inwestycyjnym. Mogą być skarbowe lub korporacyjne. Są uważane za konserwatywną formę inwestycji, ale ważne by wiedzieć, kim jest emitent, czyli kto wydaje obligacje, a co najważniejsze, jaki jest ich rating kredytowy. Jest to w zasadzie pożyczka dla skarbu państwa czy firmy, o określonym oprocentowaniu, które z punktu widzenia emitenta jest odsetkami. Odsetki mogą być stałe lub zmienne, na przykład w zależności od inflacji.

Inwestycja w Akcje

Akcje to coraz popularniejszy instrument inwestycyjny. Polega na zakupie udziałów wybranej spółki, które inwestorzy kupują zazwyczaj na giełdzie poprzez pośrednika, czyli maklera. Akcje charakteryzują się większym ryzykiem związanym ze zmiennością cen instrumentu finansowego, ale też wyższymi zyskami niż te, które oferują np. obligacje czy różne formy oszczędzania. Gdy akcje są przedmiotem obrotu na giełdzie, ich zaletą jest wysoka płynność - praktycznie w każdej chwili można je sprzedać po cenie rynkowej.

Fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny to sposób pomnażania pieniędzy, gdzie pojedyncza osoba inwestuje wspólnie z innymi inwestorami i posiada udział w całym pakiecie danego funduszu, który zawiera "wszystkiego po trochu". Udział konkretnego inwestora zależy od wielkości jego wkładu i ceny jednostki. Fundusz inwestycyjny jest zarządzany przez aktywnego managera, co daje teoretyczną możliwość przebicia średniej rynkowej pod względem rentowności. Prowadzenie funduszu jest jednak kosztowne ze względu na aktywne zarządzanie i dla inwestora wiąże się z wysokimi opłatami. Co więcej praktyka pokazuje, że większość funduszy nie jest w stanie pokonać rynkowej stopy zwrotu.

Inwestycja w ETF

ETF-y, czyli Exchange Traded Funds, to coraz popularniejszy instrument inwestycyjny. Są to "pasywne" fundusze, których zaletą jest dobra dostępność, niskie opłaty i wysoka dywersyfikacja, ponieważ każdy ETF obejmuje dziesiątki, setki lub tysiące różnych aktywów, takich jak akcje, obligacje itp. Wyniki funduszu ETF są zależne od wyników konkretnego rynku, ponieważ skład funduszu jest określony przez indeks bazowy, a aktywa są do niego włączane według jasno określonych zasad. Jest to więc inwestycja bardzo przejrzysta, odporna na emocje i błędy managera zarządzającego funduszem.

Emocje a inwestycje

Sukces inwestycyjny wymaga dopasowania struktury portfela do indywidualnego profilu inwestora oraz preferencji. Warto inwestować jedynie w sprawdzone instrumenty, które mają dobrą perspektywę zwrotu. W wyścigu z inflacją nie można dać się ponieść emocjom – ostrożność i zdrowy rozsądek są tu kluczowe. Warto unikać kusząco brzmiących inwestycji, które obiecują wygórowane zyski w krótkim czasie, ponieważ takie podejście często niesie ze sobą duże ryzyko straty.

Podejście do inwestowania może być różne, w zależności od preferencji i czasu, jaki inwestor jest w stanie poświęcić na analizę rynkową. Dla lubiących aktywnie inwestować, śledzić analizy i poświęcać dni wolne na badanie możliwości - inwestowanie na giełdzie w konkretne akcje lub obligacje może być idealne. Dla tych, którzy wolą „podejście automatyczne” powstały platformy takie jak Fondee, które tworzą zdywersyfikowany portfel ETF-ów dostosowany do poziomu ryzyka inwestora, a także regularnie rebalansują portfel, co pozwala na osiągnięcie optymalnej efektywności inwestycji.