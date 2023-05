Czy aromamarketing jest bezpieczny dla zdrowia? Pracownicy wdychają opary przez wiele godzin

Poseł Franciszek Sterczewski porusza problem działania aromamarketingu na zdrowie pracowników handlu.

Ochrona pracowników przed negatywnymi skutkami aerozoli stosowanych w aromamarketingu

Aromamarketing wykorzystuje zmysł węchu. Jego celem jest wywołanie pozytywnej oraz wyjątkowej atmosfery, która ma wpływ na decyzje zakupowe klientów. Ale jakie ma działanie na pracowników?

Poseł Franciszek Sterczewski apleuje do ministra zdrowia:

(...) bardzo powszechny staje się także aromamarketing, czyli rozpylanie zapachów mających skłonić kupujących do wyboru produktu o danym aromacie czy kojarzącego się z danym zapachem. Rozpylanie jest dokonywane za pomocą dyfuzorów umieszczonych najczęściej w wejściach lub w wybranych strefach sklepów. Niestety, o ile może to zwiększać obroty sklepów, o tyle wpływa również na samopoczucie pracowników i pracownic. Nierzadko zdarza się, że system rozpylania działa tak, że klimatyzacja jest ustawiona odpowiednio niżej, a nawiewnice wyłączone w celu oszczędności na prądzie. Nawiewnice powodowałyby cyrkulację powietrza w sklepie oraz rozprowadzanie aerozolu uwalnianego przez dyfuzory. Bez nawiewu aerozol gęstnieje, tworząc czasami wręcz utrzymującą się "mgiełkę". Pracownicy i pracownice sklepów wdychają opary przez cały czas pracy, a więc kilka do kilkunastu godzin (...) - pisze poseł.

Wpływ aromamarketingu na zdrowie pracowników handlu

Jego zdaniem tym bardziej istotne powinno być dokładne sprawdzenie składów rozpylanych aerozoli i ich wpływu na zdrowie pracownic i pracowników, a także dopuszczalnego stężenia w powietrzu. Niestety producenci najczęściej nie podają też składów na swoich stronach. Czy "aromy" są bezpieczne dla pracowników, którzy są zmuszani do przebywania w zwiększonym stężeniu aerozoli, których skład nie jest do końca jasny, ani nie ma chyba żadnych przepisów, które regulowałby ten temat. Nikt też nie badał, jak może to wpływać długofalowo na zdrowie.

Na ten apel z upoważnienia Ministra Zdrowia odpowiedział Waldemar Kraska. Pisze on, że podstawowym źródłem wiedzy o niebezpieczeństwie stwarzanym przez substancję lub mieszaninę chemiczną jest przygotowana przez podmiot odpowiedzialny (producent/dystrybutor) za wprowadzenie do obrotu takiego produktu, karta charakterystyki. Jej celem jest informowanie użytkowników o potencjalnych zagrożeniach wynikających z kontaktu z substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi, metodach minimalizowania ryzyka, jak również sposobach postępowania

- Wskazać należy, że zgodnie z art. 35 rozporządzenia REACH (rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE ) pracodawca zapewnia pracownikom i ich przedstawicielom dostęp do informacji dostarczanych zgodnie z przepisami art. 31 i 32 ww. rozporządzenia (m.in.: informacji zawartych w kartach charakterystyki) w odniesieniu do substancji lub mieszanin, które stosują lub na które mogą być narażeni w trakcie swojej pracy.w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej. - czytamy w odpowiedzi.

Waldemar Kraska podkreśla, że niewątpliwie, kluczową rolę w ochronie zdrowia pracowników stanowi ocena ryzyka zawodowego, o którym mowa w art. 226 Kodeksu pracy. Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz obowiązany jest informować pracowników o ryzyku, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Aby można było ocenić ryzyko zawodowe przy wykonywaniu określonej pracy konieczna jest identyfikacja przez pracodawcę czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych oraz ustalenie stopnia narażenia na te czynniki i ewentualnie zagrożeń jakie powodują te czynniki.