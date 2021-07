Czy Biedronka zaprezentuje jutro kolejne świetne wyniki finansowe?

28 lipca Grupa Jeronimo Martins opublikuje wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku. Euromonitor International pokusił się o skomentowanie poczynań Biedronki w tym okresie.

Biedronka należąca do Jeronimo Martins Polska SA kontynuuje aktywną ekspansję w Polsce i utrzymuje pozycję lidera na rynku artykułów spożywczych. - W pierwszej kolejności, ten dynamiczny wzrost jest związany z racjonalnym podejściem do wydatków konsumpcyjnych, które można zaobserwować wśród Polaków. Według Euromonitor International Lifestyles Survey 2021, dla 56% polskich konsumentów segment "oferty i okazje" jest jedną z motywacji do robienia zakupów. Jest to wynik o 10 punktów procentowych wyższy niż średnia światowa, co potwierdza tezę, że polscy konsumenci wykazują się racjonalnością w codziennych zakupach. W związku z tym dyskonty pozostają najszybciej rozwijającym się, od niedawna wiodącym kanałem dystrybucji artykułów spożywczych w Polsce. Udział dyskontów w dystrybucji w 2020 roku zwiększył się o 11% osiągając 35% całości sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych w Polsce w ujęciu wartościowym. Tego typu preferencje konsumentów przyczyniają się do dobrych wyników takich graczy rynkowych jak Biedronka - komentuje Marija Milasevic, Senior Consultant w Euromonitor International,

Biedronka koncentruje się na przystępnych cenach i rozwoju asortymentu. Szczególnie chce się wyróżnić kategorią "fresh", podążając za rosnącym zainteresowaniem zdrowym stylem życia. 73% Polaków stara się jeść więcej świeżych owoców i warzyw, aby poprawić swoją dietę - wynika z badania Euromonitor International Health and Nutrition Survey 2021.

Z jednej strony Biedronka korzysta z ogólnego zainteresowania kanałem dyskontów, z drugiej zaś realizuje skuteczną strategię, koncentrując się na zmieniających się preferencjach konsumentów: racjonalności, wygodzie i zdrowym stylu życia.