Czy ceny kryptowalut będą nadal rosły?

Tylko w ciągu ostatnich trzech tygodni bitcoin zyskał 27 proc. Przez krótki czas wirtualna waluta była ponownie notowana na ponad 29 tys. USD. Zwolennicy kryptowalut są optymistami co do wzrostu cen. Niemniej problemy w sektorze bankowym uświadomiły inwestorom, jak niepewny jest konwencjonalny system finansowy i waluty kontrolowane przez państwa narodowe. Z drugiej strony kryptowaluty, takie jak złoto, funkcjonują teraz jako bezpieczna przystań. W związku z tym cena bitcoina mogłaby wzrosnąć.

Upadają banki kryptowalut

Wszystko wydaje się dobrze, ale rzeczywistość jest mniej pochlebna dla kryptowalut. W USA na początku marca upadły trzy banki powiązane z rynkiem wirtualnych walut. Największy, Silicon Valley Bank, był bankiem domowym dla wielu start-upowych firm technologicznych. Pozostałe dwa, Signature Bank i Silvergate Capital, dostarczyły kluczowe platformy płatnicze dla rynków kryptograficznych. Po upadku tych trzech banków cena Bitcoina początkowo spadła o 10 proc. Aktualnie cena waha się w zasięku 27 tys. USD.

Prognozy cen bitcoina na 2023 rok

Prognozy ceny bitcoina na 2023 rok wciąż pozostają tematem dyskusji wśród analityków i inwestorów. Według Tim Drapera, znanego amerykańskiego inwestora venture capital, w tym roku cena bitcoina może wzrosnąć nawet do 250 tys. dolarów. To oznaczałoby około 1075-procentowy wzrost w porównaniu z obecnymi notowaniami. Z kolei analitycy banku Standard Chartered uważają, że bitcoin może spaść nawet do 5 tys. dolarów, co stanowiłoby ponad 75-procentowy spadek w stosunku do dzisiejszych notowań. Różnice w prognozach są ogromne i zależą od wielu czynników, takich jak globalna sytuacja gospodarcza, regulacje dotyczące kryptowalut oraz ilość i zainteresowanie inwestorów. Bez względu na to, jaka będzie ostateczna cena bitcoina w 2023 roku, jest to temat, który wciąż wzbudza wiele emocji i zainteresowania wśród społeczności kryptowalutowej oraz inwestorów na całym świecie.