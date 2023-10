Czy da się ugotować „dobry posiłek” w szpitalach za 25 zł?

- Problem został zdiagnozowany prawidłowo: obraz posiłków w szpitalach budzi czasem grymas zażenowania. Pacjenci zasługują na pełnowartościowe, smaczne i estetycznie podane posiłki. Mamy jednak wątpliwości czy proponowane kwoty finansowe, proponowane przez NFZ, spowodują, że polscy pacjenci otrzymają posiłki podobne do tych serwowanych w szpitalach np. niemieckich – mówi Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Jak będą karmić polskie szpitale? 25 zł na pacjenta

Na stronach internetowych Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które opisuje „program pilotażowy” zakładający poprawę jakości szpitalnych posiłków. Eksperci mają wątpliwości czy proponowana przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ kwota zwiększająca budżet gastronomiczny szpitali przyniesie oczekiwane zmiany.

Jakie nowości przewiduje „program pilotażowy”, jakim jest „Dobry posiłek”? Rozporządzenie Ministra Zdrowia jest dość szczegółowe w zakresie wartości energetycznej posiłków. Realizator zadania będzie musiał dbać o estetykę posiłków oraz publikować ich zdjęcia na swoich stronach internetowych.

Warunki organizacji oraz realizacji świadczeń udzielanych w ramach programu pilotażowego obejmują zapewnienie osoby planującej dietę w wymiarze nie mniejszym niż równoważnik 0,5 etatu. Kolejne warunki to publikowanie przez realizatora programu pilotażowego na swojej stronie internetowej, codziennie w dni robocze, zdjęć co najmniej dwóch posiłków spośród najczęściej stosowanych diet z danego dnia wraz z odniesieniem do pozycji z jadłospisu.

Rozliczenie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego odbywa się na podstawie umowy na realizację programu pilotażowego, z uwzględnieniem stawki w wysokości 25,62 zł za osobodzień pobytu w szpitalu pacjenta.

- 25,62 zł za „osobo-dzień” pobytu w szpitalu. Czyli mamy poprawić jakość jedzenia na śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację mieszcząc się w tej kwocie, a na dodatek jeszcze zmieścić tu choćby połówkę etatu dietetyka, który będzie to opracowywał i wdrażał w życie w konkretnym szpitalu. Oczywiście nikt nie spodziewał się, że w szpitalu nagle pojawi się sushi, a dietę konsultować będzie Magda Gessler, ale oczekiwania były dość konkretne: posiłki będą nareszcie przygotowywane za większe pieniądze, co pozwoli na poprawę jakości, smaku, wartości kalorycznej. Pojawiła się nadzieja, że szpitalny posiłek przestanie kojarzyć się z wodnistą zupą i cienkim plasterkiem wędliny na śniadanie. Kwota zaproponowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach programu pilotażowego nie gwarantuje widocznych zmian. Obawiamy się więc, że nie uda się znaleźć dietetyków, którzy będą w stanie za takie pieniądze efektywnie pracować nad menu dla pacjentów. Z ubolewaniem stwierdzam, że program „Dobry posiłek”, choć w założeniach słuszny, pozostanie tylko obietnicą wyborczą. Założenia nie przetrwają zderzenia z rzeczywistością. Nikt nie oczekuje po szpitalu wysublimowanej kuchni, ale ogłaszając taki program, szczególnie po 8 latach rządów, należy wykazać się szacunkiem do pacjentów - komentuje Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie Michała Bulsy.