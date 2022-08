Czy Eurocash pozytywnie zaskoczy rynek?

Eurocash wprowadza zmiany w swoim biznesie. Spółka próbuje wyprowadzić na prostą supermarketowe Delikatesy Centrum, ale inwestuje także w inne franczyzowe szyldy, jak np. monopolowy koncept Duży Ben. Czy będzie w stanie nawiązać walkę z konkurentami?

W lipcu br. Grupa zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie w sprawie zwolnień grupowych. Są one częścią planu restrukturyzacji, który grupa rozpoczęła dwa lata temu. Czy trudne otocznie ekonomiczne wymusi kolejne poważne decyzje?

Eurocash - reorganizacja w toku

Jak mówił w lipcu br. Jan Domański, rzecznik prasowy Eurocash, część biznesów Grupy jest w trakcie zmian organizacyjnych.

- Na mocy konsultacji i nowego porozumienia zawartego w lipcu 2022 r. ze związkami zawodowymi, do 2024 r. rozwiążemy lub zmodyfikujemy stosunki pracy z Pracownikami z różnych jednostek biznesowych. Zgodnie z porozumieniem, będzie to maksymalnie 610 osób w całej Grupie, w całej Polsce (Grupa Eurocash zatrudnia ponad 20 tys. pracowników). Nie możemy jednoznacznie wskazać, których jednostek konkretnie będzie dotyczył program zwolnień. Będziemy elastycznie reagować na sytuację, zachowując redukcję etatów na najniższym możliwym poziomie. Zgodnie z praktyką przyjętą w firmie, na nowe stanowiska rekrutujemy zazwyczaj w pierwszej kolejności osoby dotychczas u nas pracujące. Dla części pracowników w praktyce kolejne dwa lata mogą oznaczać zmianę zakresu obowiązków - wyjaśnił Jan Domański.

Eurocash: Wzrośnie sprzedaż, wzrosną ceny

W ostatnim raporcie finansowym za I kwartał br., spółka prognozowała, że w najbliższym czasie możliwe będą dla niej drastyczne skutki ekonomiczne. - W krótkim terminie (do roku) nastąpi spadek importu i eksportu z/do Rosji i Ukrainy, wzrost konsumpcji publicznej i prywatnej, wzrost podaży pracowników, spadek inwestycji, osłabienie złotówki, wzrost cen energii, paliwa, gazu i produktów płodów rolnych (importowanych w dużych ilościach z Rosji lub Ukrainy) oraz spowolnienie gospodarcze w Europie. - Możemy zatem oczekiwać w krótkim terminie wzrostu sprzedaży i jednoczesnego wzrostu cen - podał Eurocash w maju br.



- W tzw. średnim terminie utrzymywać się będzie inflacja, możliwe są też potencjalne spadki sprzedaży, ale jednocześnie spółka spodziewa się dość korzystnej sytuacji na rynku pracy i otoczenia rynkowego pozwalającego na osiąganie wyższych niż zwykle marż - czytamy w ostatnim raporcie Eurocash.

Jakie wyniki miał Eurocash w I kwartale br.

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Eurocash w pierwszym kwartale 2022 r. sięgnęły 6,53 mld zł i były o ponad 12% wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r. Grupa miała w I kwartale 50 mln zł straty netto. Było to mniej niż rok wcześniej, kiedy strata wyniosła 71 mln zł.

Sprzedaż zewnętrzna towarów zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie hurtowym w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 4,67 mld zł i była o 11,5% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA segmentu hurtowego wzrosła w omawianym okresie o 26,5% r/r, do 149 mln zł.

Na koniec marca 2022 r. łączna liczba sklepów partnerskich i franczyzowych zrzeszonych w sieciach Lewiatan, Euro Sklep, Groszek i Gama (PSD), będących klientami Eurocash Dystrybucja, wynosiła 5.617 placówek, natomiast organizowana przez Eurocash sieć ABC liczyła 8.720 sklepów.

Sprzedaż towarów zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym wyniosła 1,66 mld zł, co oznacza wzrost o 12,4% w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2021 r. O 44,8% r/r, do 52 mln zł, zwiększył się natomiast zysk EBITDA tego segmentu. Rentowność EBITDA wzrosła tym samym do 3,1% z 2,4% przed rokiem.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. budowana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów liczyła 1554 sklepy, w tym 1514 funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum (944 z nich to sklepy franczyzowe, a 570 to sklepy własne lub prowadzone w ramach joint venture). Segment detaliczny Grupy Eurocash obejmuje ponadto 410 saloników prasowych Inmedio (wg stanu na 31 marca 2022 r.).

Sprzedaż segmentu Projekty w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 168 mln zł, co oznacza wzrost o 42% r/r. Największy udział w tym wzroście miał e-supermarket Frisco (objęty pełną konsolidacją od czerwca 2020 r.), którego dynamika wzrostu sprzedaży przekracza 43%, a wartość sprzedaży w omawianym okresie sięgnęła 97,5 mln zł. Z oferty Frisco mogą obecnie korzystać mieszkańcy aglomeracji warszawskiej, Wrocławia, Poznania, Krakowa, Myślenic, Trójmiasta, Katowic oraz Sosnowca.

Eurocash ratuje delikatesy, zysk przeznacza na kapitał zapasowy

Grupa Eurocash dużo uwagi poświęca remodelingowi sieci supermarketów Delikatesy Centrum. Jak podała dzisiaj spółka, od początku projektu, który wystartował w połowie 2021 r., remodeling sieci objął już niemal 170 placówek. Remodelowane sklepy odnotowują wysoką dynamikę wzrostu w długim okresie – ponad 18 proc. rok do roku – i 8 proc. wzrost liczby transakcji.

W maju Delikatesy Centrum otworzyły we Wrocławiu nowy autorski projekt supermarketu w odświeżonym formacie ReFresh. Nowe delikatesy to koncept kompaktowego supermarketu z rozszerzoną strefą produktów świeżych, w tym z selekcją dań gorących, przygotowywanych codziennie w sklepie.

W czerwcu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurocash podjęło z kolei decyzję o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz spółki zależnej. Chodzi o sieć sklepów franczyzowych ABC.

Jak czytamy w uchwałach podjętych podczas ZWZA 30 czerwca, chodzi o zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności w postaci detalicznej sieci sklepów franczyzowych „ABC”. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło także zgodę na przejęcie przez podmiot zależny wszelkich zobowiązań związanych z ZCP lub działalnością prowadzoną przez spółkę w ramach ZCP.

Ponadto, akcjonariusze Eurocash zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2021 rok, w kwocie 137 mln zł, na kapitał zapasowy.

Będzie inwestor w Eurocashu?

Jak dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu, Maxima mogłaby być zainteresowana częścią detaliczną Eurocash, w tym głównie siecią Delikatesy Centrum. Eurocash po naszej publikacji potwierdził, że rozmawia z inwestorami. Czy negocjacje wciąż trwają? Czy byłby to korzystny czas na właścicielskie zmiany?