Grzegorz Krychowiak, antybohater meczu ze Słowacją, fot. za Facebook/ŁaczyNasPilka

Nie jest łatwo być kibicem polskiej reprezentacji piłkarskiej. Przed meczem z Hiszpanią wraz z Wojtkiem Walczakiem, strategy directorem w agencji Plej, zastanawiamy się, czy konsumenci mogą być sfrustrowani oglądaniem reklam z piłkarzami i czy może się to przełożyć na niechęć do danej marki?

- Na przestrzeni ostatnich lat był tylko jeden turniej, w którym nie przeżyliśmy jako naród rozczarowania, a reprezentacja wyszła ze schematu "mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor", więc dziwić może brak scenariusza na wypadek realizującego się właśnie znanego schematu. Moim zdaniem to, co zawsze najlepiej działa w takich przypadkach, a czego mi brak, to podejście do całości działań marketingowych bez zadęcia, a z większym dystansem do piłkarskiej rzeczywistości. Mam na myśli segmentacyjne spojrzenie na kibiców przy planowaniu tych działań oraz planowanie ich według wcześniej założonych scenariuszy. W tym wypadku tradycyjne myślenie o komunikacji w mediach i brak reakcji na bieżące wydarzenia - mamy nakręcone reklamy i wykupione media, więc je puszczamy - może wywołać w ludziach tylko i wyłącznie poirytowanie. Co zresztą widać w komentarzach. Ale to nie oznacza, że przed następnym meczem po raz kolejny 8 milionów Polaków nie usiądzie przed telewizorami wierząc, że być może teraz nadejdzie historyczne zwycięstwo. I być może nadejdzie, taka jest potęga piłki nożnej - mówi Wojtek Walczak.

Sieci handlowe mimo wszystko nie rezygnują z promocji typowych dla czasu piłkarskich rozgrywek. Być może zakupy osłodzą kibiciom smak ewentualnej porażki.